    मतभेद खत्म, चुनाव प्रचार को तैयार सांसद आगा सैयद; नगरोटा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का साथ देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    सांसद आगा सैयद ने अपने मतभेदों को दूर कर चुनाव प्रचार में शामिल होने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब नगरोटा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जिससे दोनों दलों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। यह निर्णय आगामी चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

    नगरोटा सीट पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़े, हम उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। कश्मीर संभाग की बड़गाम विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर नेकां में जारी मतभेद अब शांत होते नजर आ रहे हैं।

    बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला अपनी कुछ शर्तों पर मुख्यमंत्री उमर के स्पष्टीकरण के आधार पर पार्टी उम्मीदवार के प्रचार में सहयोग करने को राजी हो गए हैं। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने आगा सैयद महमूद व उनके पुत्र के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के नाम पर भी चर्चा शुरू कर दी है।

    इस बीच मुख्यमंत्री उमर ने स्पष्ट किया है कि नगरोटा विधानसभा सीट के लिए वह कांग्रेस उम्मीदवार का साथ देंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीए मीर ने नेकां के साथ किसी तरह के मतभेद से इन्कार करते हुए कहा कि गठबंध मजबूत है। हमारी नेकां से कोई दूरी नहीं है। हम राज्यसभा चुनाव में भी एक हैं और बड़गाम नगरोटा विधानसभा के उपचुनाव में भी एक ही हैं।

    नेकां के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सांसद आगा सैयद मेहदी रुहुल्ला से गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह कुछ वरिष्ठ नेताओं की बातचीत हुई है। आगा सैयद रुहुल्ला ने अपना रुख नर्म किया है और उन्होंने आरक्षण व कुछ अन्य मुदृदों पर मुख्यमंत्री से कुछ बातें स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

    उन्होंने कहा कि अबर वह संतुष्ट हुए तो वह पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के साथ बड़गाम में मतदाताओं तक हुंच बनाने को तैयार हैं। सांसद के इस बयान के बाद नेकां के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ राहत महसूस की है।

    बताया जा रहा है कि इसे देखते हुए आगा सैयद महमदू व उनके पुत्र के अलावा एक बार फिर पार्टी नेतृत्व ने नासिर असलम वानी को भी उम्मीदवार बनाने पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन आगा सैयद महमूद को ही तरजीह दिए जाने की संभावना है, क्योंकि नासिर असलम वानी का बाहरी होने का मुद्दा स्थानीय मतदाताओं को नाराज कर सकता है।

    अनंतनाग में उमरने कहा कि पार्टी अगले एक दिन में बड़गाम के लिए अपना उम्मीदवार तय करेगी। संगठन के भीतर कोई मतभेद नहीं है। नगरोटा सीट पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़े, हम उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस को वहां एक मजबूत उम्मदीवार देना चाहिए।