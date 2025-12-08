चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर कार्रवाई, होटलों-होमस्टे पर मामला दर्ज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में अवैध तरीके से एक चीनी नागरिक के दाखिल होने और विभिन्न संवेदनशील इलाकों में उसकी यात्रा का खुलासा होने के बाद सोमवार को पुलिस ने घाटी में होटलों, होमस्टे और हाउसबोट के खिलाफ जांच अभियान चलाया।

इसमें इमिग्रेशन और फारेनर्स अधिनियम का उल्लंघन करने पर दस होटल और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ श्रीनगर के विभिन्न थानों में एफआइआर दर्ज की गई है।

उल्लंघनकर्ताओं ने विदेशी नागरिकों को ठहराने पर औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। इसमें खासतौर पर विदेशी नागरिक को ठहराने पर फार्म सी के माध्यम से संबंधित पुलिस और विदेशी पंजीकरण कार्यालय को सूचित करना होता है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राजबाग में होटल ब्लासम्स, होटल ग्रैंड एमएस और होटल फारेस्ट ने विदेशी नागरिकों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) में फार्म- सी जमा किए बिना ठहरने की इजाजत दी थी।

इसके आधार पर उक्त तीनों के खिलाफ राजबाग पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट की धारा 08 और 23-बी के तहत एफआइआर दर्ज की गई।

इसी तरह खय्याम में स्थित होटल खैबर भी फार्म सी संबधित औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर रहा था और उसके खिलाफ खनयार पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि लालबाजार के नोवाबगा बगवानपोरा में मोहम्मद आइएमवाई होमस्टे में एक इजरायली नागरिक स्टारोबिंस्की लियोर और कुछ अन्य विदेशी ठहरे हुए थे।