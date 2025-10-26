श्रीनगर में से पुलिस से बच रहा पटवारी आशिक अली गिरफ्तार, तीन महीने से चल रहा था फरार
कश्मीर अपराध शाखा ने तीन महीने से फरार पटवारी आशिक अली को गिरफ्तार किया। आशिक अली बालहामा, श्रीनगर में तैनात थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हैं। पुलिस ने उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद से तलाश रही थी। विशेष सूचना पर स्पेशल टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया, न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा, कश्मीर की इकोनामिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तीन माह से फरार पटवारी आशिक अली निवासी पनेर जागीर आखिरकार पकड़ में आ गया। आरोपित बालहामा, श्रीनगर में पटवारी के पद पर कार्यरत था। पुलिस उसे तीन माह से तलाश रही थी।
उसके खिलाफ सेक्शन 167, 420, 120-बी आरपीसी और प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूरी जांच और पक्के साक्ष्यों के आधार पर नौ जुलाई, को छह आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक तहसीलदार भी शामिल है।
उनमें से पांच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार प्रयास के बावजूद आशिक केस दर्ज होने के बाद से ही गिरफ्तारी से बच रहा था। विशेष सूचना मिलने पर स्पेशल टीम ने अंतत: आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय आरोपित की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।