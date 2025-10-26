श्रीनगर में से पुलिस से बच रहा पटवारी आशिक अली गिरफ्तार, तीन महीने से चल रहा था फरार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा, कश्मीर की इकोनामिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तीन माह से फरार पटवारी आशिक अली निवासी पनेर जागीर आखिरकार पकड़ में आ गया। आरोपित बालहामा, श्रीनगर में पटवारी के पद पर कार्यरत था। पुलिस उसे तीन माह से तलाश रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके खिलाफ सेक्शन 167, 420, 120-बी आरपीसी और प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूरी जांच और पक्के साक्ष्यों के आधार पर नौ जुलाई, को छह आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक तहसीलदार भी शामिल है।