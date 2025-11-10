Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत, एलजी सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला ने जताया शोक 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:43 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली में लाला किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इस दुखद घटना पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हमले पर प्रतिक्रिया दिल्ली में हुए विस्फोट में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों।

    -मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट पर गहरा दुःख व्यक्त किया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

    - मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला

    दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट के बारे में सुनकर मुझे गहरा सदमा और दुःख हुआ जिसमें आठ अनमोल जानें चली गईं और कई अन्य घायल हो गए। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। कोई भी शब्द उनके दुख को कम नहीं कर सकता। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हू और आशा करती हूं कि इस त्रासदी के कारणों का जल्द ही पता लगाया जाएगा।

    - महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री