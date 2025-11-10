दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत, एलजी सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला ने जताया शोक 

दिल्ली हमले पर प्रतिक्रिया दिल्ली में हुए विस्फोट में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों।

-मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल

- मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला

दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट के बारे में सुनकर मुझे गहरा सदमा और दुःख हुआ जिसमें आठ अनमोल जानें चली गईं और कई अन्य घायल हो गए। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। कोई भी शब्द उनके दुख को कम नहीं कर सकता। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हू और आशा करती हूं कि इस त्रासदी के कारणों का जल्द ही पता लगाया जाएगा।

- महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री