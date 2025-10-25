41 MLA और 58 वोट... BJP ने अब NC पर उठाए सवाल, राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कई नेताओं का आया रिएक्शन

सत शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इसके लिए अपने पार्टी के साथियों औ सभी विधायकों का धन्यावाद करता हूं। मैने सभी मतदाताओं से अपील की थी कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन लोगों के लिए वोट करें जो देश व समाज हित में काम करें।

मेरा मानना है कि यह जो मुझे अब छह वर्ष का कार्यकाल मिला है, मैं समाज का सेवक बनकर इस देश और समाज व पार्टी की सेवा करूंगा। चार अतिरिक्त वोट मिलने पर उन्होंने कहा कि यह सवाल तो नेशनल कान्फ्रेंस से भी होना चाहिए क्योंकि उसके 41 विधायक हैं लेकिन वोट 58 मिले हैं।

मैंने वोट की अपील करते हुए सभी लोगों की अंतरात्मा को झिंझोड़ा था। मैंने सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से बातचीत की थी। मैं उन चार मतदाताओं का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने अपनी अंतरातमा की आवाज सुनकर मेरे पक्ष में वोट देकर मुझे विजयी बनाया है।

- सत शर्मा

अच्छा हुआ मैने वोट नहीं डाला, यह तो फिक्सड मैच था पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक फिक्सड मैच था।

अच्छा हुआ,मैने मतदान में भाग नहीं लिया,अन्यथा मेरे पर भी आरोप लगता। नेशनल कान्फ्रेंस और भाजपा दोनों ही बुराई की धुरी। भगवान का शुक्र है कि मैंने वोट नहीं दिया। सोचिए मेरी क्या हालत होती। मतदान का जो पैटर्न है, उसे देखते हुए सत्ताधारी दल पर पर ही सवाल पैदा होता है।

वह अपने तीसरे उम्मीदवार शम्मी ओबेराय के पक्ष में 28 या 29 वोट ही डलवाती। तीन अतिरिक्त वोट क्यों? भाजपा चौथी सीट के लिए चुनाव लड़ रही थी। लोन ने क्रास-वोटिंग, रिजेक्टेड बैलेट और दोनों पक्षों के बीच "संभावित मिलीभगत" पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी वोटिग प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। -

सज्जाद गनी लोन