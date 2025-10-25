Language
    41 MLA और 58 वोट... BJP ने अब NC पर उठाए सवाल, राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कई नेताओं का आया रिएक्शन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को एक सीट मिली। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि वे राज्य के हित में आवाज उठाएंगे। इमरान नबी डार ने हार्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने गलत तरीके से जीत हासिल की है और वादा तोड़ने वाले विधायकों को बेनकाब करने की बात कही।

    Hero Image

    राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कई नेताओं का आया रिएक्शन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी। वहीं, बीजेपी ने एक सीट पर अपना कब्जा जमाया। चुनाव परिणाम के बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

    हम राज्यसभा मे जम्मू कश्मीर के हित में आवाज उठाएंगे। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना, जम्मू-कश्मीर के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हितों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज पूरे देश में पहुंचे इसके लिए काम करेंगे।

    - चौधरी मोहम्मद रमजान

    नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार इमरान नबी डार ने अपनी हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुकाबला अच्छा रहा, हार जीत तो चलती रहती है।लेकिन, चुनाव में गड़बड़ी हुई है। हार्स ट्रेडिंग अथवा विधायकों की खरीद जरुर हुई है, अन्यथा भाजपा के पास यह चार वोट कहां से आए? भाजपा के पास तो एक सीट बचाने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे,उसके पास सिर्फ 28 विधायक हैं।

    हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि भाजपा जीत के लिए कोई भी तरीका अपनाएगी। हमारे साथ सभी गैर भाजपा विधायकों ने जिनमें निर्दलीय भी हैं,ने वादा किया था कि वह हमें वोट देंगे। भाजपा के सत शर्मा साहब को 32 वोट मिले हें, चार वोट ज्यादा हैं।

    मैं उम्मीद करताहूं कि जिन्होंने हमारे साथ वादा तोड़ा है,अगर उनमें जरा भी गैरत होगी,वह स्वयं अपना खुलासा करेंगे। हम अपने तौर पर पता कर रहे हैं,अगले चंद दिनों में हम उन्हे बेनकाब कर देंगे।

    - इमरान नबी डार

    सत शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इसके लिए अपने पार्टी के साथियों औ सभी विधायकों का धन्यावाद करता हूं। मैने सभी मतदाताओं से अपील की थी कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन लोगों के लिए वोट करें जो देश व समाज हित में काम करें।

    मेरा मानना है कि यह जो मुझे अब छह वर्ष का कार्यकाल मिला है, मैं समाज का सेवक बनकर इस देश और समाज व पार्टी की सेवा करूंगा। चार अतिरिक्त वोट मिलने पर उन्होंने कहा कि यह सवाल तो नेशनल कान्फ्रेंस से भी होना चाहिए क्योंकि उसके 41 विधायक हैं लेकिन वोट 58 मिले हैं।

    मैंने वोट की अपील करते हुए सभी लोगों की अंतरात्मा को झिंझोड़ा था। मैंने सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से बातचीत की थी। मैं उन चार मतदाताओं का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने अपनी अंतरातमा की आवाज सुनकर मेरे पक्ष में वोट देकर मुझे विजयी बनाया है।

    - सत शर्मा

    अच्छा हुआ मैने वोट नहीं डाला, यह तो फिक्सड मैच था पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक फिक्सड मैच था।

    अच्छा हुआ,मैने मतदान में भाग नहीं लिया,अन्यथा मेरे पर भी आरोप लगता। नेशनल कान्फ्रेंस और भाजपा दोनों ही बुराई की धुरी। भगवान का शुक्र है कि मैंने वोट नहीं दिया। सोचिए मेरी क्या हालत होती। मतदान का जो पैटर्न है, उसे देखते हुए सत्ताधारी दल पर पर ही सवाल पैदा होता है।

    वह अपने तीसरे उम्मीदवार शम्मी ओबेराय के पक्ष में 28 या 29 वोट ही डलवाती। तीन अतिरिक्त वोट क्यों? भाजपा चौथी सीट के लिए चुनाव लड़ रही थी। लोन ने क्रास-वोटिंग, रिजेक्टेड बैलेट और दोनों पक्षों के बीच "संभावित मिलीभगत" पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी वोटिग प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। -

    सज्जाद गनी लोन