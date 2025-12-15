गांदरबल में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी ने पैदा की चिंता, इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है और स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थिति ने विशेष रूप से बच्चों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य बस स्टैंड के पास, सड़कों पर और कस्बों तथा आसपास के इलाकों की रिहायशी गलियों में कुत्तों के झुंड अक्सर देखे जाते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय। पिछले कुछ महीनों में, बीहामा, गुंड,वदीहपोरा और कंगन जैसे इलाकों में कुत्तों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई है, जिससे अधिकारियों की इस बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय निवासी उबैद गुल ने बताया, कुत्तों की बढ़ती संख्या ने लोगों, विशेषकर बच्चों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। यह अब एक गंभीर समस्या बन गई है। यासिर सोफी नामक एक अन्य निवासी ने कहा कि आवारा कुत्तों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि अधिकारी जन सुरक्षा पर नगण्य ध्यान दे रहे हैं।