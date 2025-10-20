नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों ने कराया नामांकन, 11 नवंबर को होगा मतदान

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नगरोटा और बडगाम के उपचुनाव में 33 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा कराया है। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था। जिला जम्मू के अंतर्गत नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 उम्मीदवार और जिला बडगाम के अंतर्गत बडगाम विधानसभा सीट के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन दोनों सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। आज नामांकन के अंतिम दिन बडगाम सीट पर नामांकन जमा कराने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अलमौसुवी, पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर, भाजपा के आगा मोहसिन और अवामी इत्तिहाद पार्टी के नजीर अहमद खान के नाम उल्लेखनीय हैं।

नगरोटा विधानसभा सीट के लिए नेशनल कान्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने भी आज ही अपना नामांकन पत्र जमा कराया है। नेशनल कान्फ्रेंस ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इंकार करते हुए कहा कि वह नेशनल कान्फ्रेंस का समर्थन करेगी।

इसके बाद नेशनल कान्फ्रेंस ने देर रात गए शमीम बेगम जोकि जिला विकास परिषद जम्मू की सदस्य हैं और नगरोटा से संबंध रखती हैं,को अपना उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतार दिया। नगरोटा सीट पर भाजपा की देवयानी राणा और नेशनल कान्फ्रेंस की शमीम बेगम के बीच ही मुख्य टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्ष देव सिंह भी इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।