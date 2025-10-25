28 विधायक, मत मिले 32... कहां से आए 4 वोट? BJP की जीत पर CM अब्दुल्ला ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। राज्यसभा की चार सीटों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में एक सीट पर हार का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि भाजपा को यह चार अतिरिक्त वोट कहां से मिले। नेशनल कान्फ्रेंस के सभी वोट बरकरार रहे हैं और पार्टी उम्मीदवार को ही पड़े हैं।

उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा में चार सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया एक्स पर व्यक्त करते हुए लिखा है कि नेकां के सभी वोट बरकरार रहे हैं। नेशनल कान्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से कोई क्रास वोटिंग न होने पर भाजपा को चार वोट कैसे अतिरिक्त मिले हैं।

हमारे मतदान एजेंट ने हर पोलिंग स्लिप देखी, जिससे पता चला कि जेकेएनसी के सभी वोट चारों चुनावों प्रत्याशियो के हक में बरकरार रहे। हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस-वोटिंग नहीं की, इसलिए सवाल उठता है -भाजपा के चार अतिरिक्त वोट कहां से आए? वे कौन से विधायक थे जिन्होंने मतदान के समय गलत वरीयता अंकित करके जानबूझकर अपने वोट खराब किए?

क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे सामने आकर यह मान लें कि उन्होंने हमें वोट देने का वादा करने के बाद भाजपा की मदद की? किस दबाव या लालच ने उन्हें यह चुनाव करने पर मजबूर किया? देखते हैं कि भाजपा की सीक्रेट टीम में से कोई अपनी आत्मा बेचने की बात कबूल करता है या नहीं!

एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनावों में अपनी पार्टी के साथियों की जीत पर उन्हें दिल से बधाई दी। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा चुनावों में जीत के लिए मेरे साथियों चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेराय को बहुत-बहुत बधाई।