कश्मीर की धरती से मिला 2,000 साल पुराना इतिहास, ज़ेहनपोरा में मिली कुषाणकालीन बौद्ध बस्ती, क्या है इसका मतलब?

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुरातत्वविदों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले के ज़ेहनपोरा में कुषाणकालीन बौद्ध बस्ती के अवशेषों का पता लगाया है, जिसे विशेषज्ञ एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज बता रहे हैं। यह दस्तावेज़ीकरण जम्मू-कश्मीर के छात्रों, कश्मीर विश्वविद्यालय के मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र (सीसीएएस) और जम्मू-कश्मीर सरकार के अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग (डीएएएम) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। खुदाई में मिली तांबे की कलाकृतियां और मिट्टी के बर्तन डीएएएम में उत्खनन सहायक जावेद मंटो ने बताया कि पिछले पांच महीनों से चल रही खुदाई में कुषाण काल के तीन स्तूप, संरचनात्मक दीवारें, मिट्टी के बर्तन, तांबे की कलाकृतियाँ और स्तूप मिले हैं। उन्होंने कहा, 'यह खुदाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें 2,000 साल पीछे ले जाती है और उस युग के इतिहास को समझने में मदद करेगी। इसमें शामिल छात्रों को अमूल्य शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होगा।

'टीम ने राजतरंगिणी, ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांतों और भू-भेदक रडार (जीपीआर) जैसे साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करके स्थल की पहचान की, जिससे सतह के नीचे प्राचीन संरचनाओं का संकेत मिला। मंटो के अनुसार, कड़ाके की सर्दी के कारण अस्थायी रूप से रोके जाने से पहले खुदाई पांच से छह दिनों तक जारी रहेगी। मई में काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

कड़ाके की सर्दी के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई है खुदाई 31 अक्टूबर को, सीसीएएस और डीएएएम ने जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और विरासत संरक्षण को मज़बूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी में सहयोगात्मक क्षेत्र कार्य, अनुसंधान और संग्रहालय प्रदर्शन के लिए कलाकृतियों का अध्ययन, 3डी डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और साइट पर संग्रहालयों और व्याख्यात्मक स्थानों का विकास शामिल है।

यह परियोजना ड्रोन, मानचित्रण और ज़मीनी सत्यापन का उपयोग करके प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद शुरू हुई, जिसमें ज़ेहनपोरा के पास बड़े टीलों की पहचान की गई, जिन्हें लंबे समय से प्राचीन स्तूपों के अवशेष माना जाता था। उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण, ड्रोन दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल संग्रह सहित आधुनिक तकनीकों का उपयोग स्थल की व्यवस्थित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

क्षेत्र के अतीत को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा, जिन्होंने इस स्थल का दौरा किया, ने कहा कि ये खोजें इस क्षेत्र के अतीत को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने कहा, यह उत्खनन हमें निर्माण सामग्री, मिट्टी के बर्तनों और यहाँ की प्राचीन बस्तियों की प्रकृति का अध्ययन करने में मदद करेगा। यह बारामूला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है।

शेरपा ने एक व्यापार मार्ग के रूप में इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि कुषाण काल की खोजें घाटी में इस पैमाने की पहली खोजें हैं, और इस परियोजना के दो से तीन साल तक चलने की उम्मीद है।