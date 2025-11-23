जम्मू-कश्मीर में 122 पाकिस्तानी समेत 131 आतंकी सक्रिय, 45 इस साल ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दिल्ली लाल किला बम धमाके से देश में बड़े पैमान पर दहशत मचाने के लिए फैले आतंकी नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। ऐसे हालात में जम्मू-कश्मीर में मौजूद विदेशी आतंकवादियों को नाकाम बनाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के साथ जम्मू-कश्मीर में इस समय 131 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 122 पाकिस्तानी हैं व सिर्फ 9 स्थानीय हैं। यह आंकड़ा घाटी में आतंकियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। स्थानीय भर्ती में गिरावट के बीच व्हाइट-कालर आतंकी सामने आए हैं।

खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकी संगठन अब स्थानीय युवाओं को आकर्षित करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी वजह से वे अब पढ़े-लिखे नौकरी पेशा युवाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्हें कट्टरपंथी बनाकर लाजिस्टिक्स, फंडिंग व भर्ती जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ऐसे पेशेवर 'व्हाइट-कालर आतंकी समाज में रच बस कर सामान्य प्रोफाइल बनाए रखते हुए गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। ये और भी अधिक खतरनाक हैं। सुरक्षा बलों ने वर्ष 2025 में अब तक 45 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले वर्ष 2024 में कुल 61 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें से 45 घाटी में व 16 नियंत्रण रेखा पर मारे गए थे। मारे गए आतंकियों में 21 पाकिस्तानी थे। इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों पर दवाब बनाकर उन्हें मारने की रणनीति पर काम हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा के साथ अंदरूनी इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है।