    राजौरी पुलिस ने खैर लकड़ी की अवैध तस्करी को किया विफल, ट्रक जब्त कर 3 तस्कर को किया गिरफ्तार

    By gagan kohli Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:29 AM (IST)

    राजौरी पुलिस ने सुंदरबनी इलाके में खैर की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने पराट चौक पर नाकेबंदी के दौरान ट्रक को रोका और तलाशी में 40-45 क्विंटल अवैध खैर की लकड़ी बरामद की। ट्रक ड्राइवर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी पुलिस ने अवैध तौर पर खैर की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुंदरबनी क्षेत्र में एक ट्रक को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सुंदरबनी की पुलिस टीम ने पराट चौक पर विशेष नाका लगाया हुआ था। इस दौरान कडमा से ठंडा पानी होते हुए जम्मू की ओर जा रहा ट्रक पंजीकरण संख्या नंबर जेके21बी-4327 को रुकवाया गया।

    तलाशी लेने पर वाहन से बिना किसी वैध अनुमति के 40 से 45 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद हुई। उसी समय पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक के चालक के साथ साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुहम्मद मुनीर पुत्र मुहम्मद यूसुफ निवासी तालाब तिल्लो जम्मू ट्रक चालक, असगर अली पुत्र यूसुफ अली निवासी कोट भलवाल जम्मू व शाह अमीन पुत्र गुलाम रसूल निवासी करलूप मड़, जम्मू के रूप में हुई है।

    पुलिस ने बताया कि इस संबंध में थाना सुंदरबनी में एफआईआर संख्या नंबर 63/2025 दर्ज कर ली गई है। ट्रक और लकड़ी को जब्त कर आगे की जांच जारी है।