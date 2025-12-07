Language
    बाबा बुड्ढा अमरनाथ तीर्थ स्थल सड़क की हालत खस्ता, संसद में उठा मुद्दा

    By Gagan Kohli Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ तीर्थ स्थल तक जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। राज्यसभा सांसद सत शर् ...और पढ़ें

    बाबा बुड्ढा अमरनाथ मार्ग की दुर्दशा, संसद में उठा मुद्दा।

    जागरण संवाददाता, राजौरी। सीमावर्ती जिला पुंछ की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित बाबा बुड्ढा अमरनाथ तीर्थ स्थल शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर है। यहां जाने के लिए देश-प्रदेश श्रद्धालुओं को अत्यधिक परेशानी से जूझना पड़ता है। सड़क की खराब हालत होने के कारण अकसर हादसों का डर बना रहता है।

    इस खस्ता हाल सड़क का मुद्दा राज्यसभा के सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने संसद में उठाया है, जिसके बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि सड़क की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल इन दिनों बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील है लेकिन प्रति वर्ष जब दस दिन यात्रा चलती है, तब गड्ढों को मिट्टी डालकर भरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके फिर सड़क की स्थिति खराब हो जाती है।

    क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह मार्ग डबल लेन होना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान काफी वाहन आते हैं। मार्ग की खराब हालत और सिंगल लेन होने के कारण सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस सड़क को डबल लेन बनाने की मांग की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।

    प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने कहा- ठोस कदम उठाए प्रशासन

    बाबा बुड्ढा अमरनाथ प्रबंधक कमेटी के सदस्य अशोक कुमार, ओम प्रकाश, सुनील शर्मा आदि का कहना है कि वे यात्रा से पहले ही अधिकारियों से मार्ग की मरम्मत के लिए मिलते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं होता। केवल गड्ढों में मिट्टी डालकर भरने का कार्य किया जाता है। अब जब यह मामला संसद में उठ चुका है, तो उम्मीद है कि जल्द ही कार्य शुरू होगा। यदि सड़क को डबल लेन किया जाता है, तो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में, सड़क की खराब स्थिति के कारण लोग बाबा बुड्ढा अमरनाथ आने से कतराते हैं।

    बेहतर सड़क बनने से बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या

    स्थानीय लोगों का मानना है कि बेहतर सड़क बनने से यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय कारोबार में वृद्धि होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसलिए अब जब यह मुद्दा संसद में उठ चुका है तो सड़क की स्थिति में सुधार के लिए कार्य शीघ्र शुरू होना चाहिए, ताकि आम लोगों और श्रद्धालुओं को राहत मिल सके।