डीसी राजौरी ने किया सरकारी विभागों का औचक दौरा, गैर हाजिर 12 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के दिए आदेश

संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। जिले में सरकारी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने और दफ्तरों में अनुशासन बढ़ाने के उद्देश्य से जिला विकास आयुक्त (डीसी) राजौरी अभिषेक शर्मा ने सोमवार को कई सरकारी विभागों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें बड़ी लापरवाही और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिस पर डीसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों के एक दिन के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए। डीसी ने सबसे पहले बीडीओ कार्यालय सयोट व बीडीओ कार्यालय लमबेडी का दौरा किया, जहां कुछ कर्मचारी ड्यूटी टाइम में नदारद पाए गए।

इस पर नाराजगी जताते हुए डीसी ने बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यालय समय की सख्ती से पालना कराई जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाइलों में देरी और रजिस्टर अधूरे, अधिकारियों को लगाई फटकार इसके बाद डीसी अभिषेक शर्मा ने कई अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। अधिकतर कार्यालयों में फाइलों के निपटारे में देरी, रजिस्टर अपडेट न होने, और कुछ कर्मचारियों की अनुपस्थिति जैसी कमियां सामने आईं। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को समय पर लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि कर्मचारी ही अपने कर्तव्य से भागेंगे तो जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहज़े में कहा, लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी वेतन लेने वाले कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं, न कि अपनी मर्जी से दफ्तर आने-जाने के लिए।

सरकारी योजनाओं को समय पर पहुंचाएं जनता तक उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे अपनी टीम की नियमित मॉनिटरिंग करें, उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित कराएं और हर कार्य का समयबद्ध निपटारा करें। डीसी ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और यदि कोई कर्मचारी गायब मिला तो उससे भी सख्त कार्रवाई होगी।