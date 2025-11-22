पुंछ पुलिस की सुरनकोट में बड़ी कार्रवाई, जेल में बंद नशा तस्कर की 60 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, कई मामले थे दर्ज

संवाद सहयोगी, पुंछ। जम्मू-कश्मीर के दूसरे जिलों की तरह पुंछ पुलिस ने भी नशा तस्करों के खिलाफ अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रग माफिया व उससे जुड़े लोगों के खिलाफ शनिवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिले की सुरनकोट तहसील में मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पोठा गांव के निवासी एवं नशा तस्कर सज्जाद हुसैन शाह पुत्र सरफराज हुसैन शाह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सज्जाद हुसैन शाह कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर हैं जो कथित तौर पर पुंछ में मादक पदार्थों की तस्करी और कई अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। अधिकारियों सूत्रों के अनुसार उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसे कई बार इस काम से दूर रहने की हिदायत भी दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सज्जाद तस्करी के मामले में ही जेल ऊधमपुर में बंद है। पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई व्यापक जांच के बाद हुई, जिसमें पता चला कि सज्जाद हुसैन शाह पुत्र सरफराज हुसैन शाह निवासी पोठा सुरनकोट मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को डीलरों को बढ़ावा देने वाले एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा है।

कहा जाता है कि अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में उनकी संलिप्तता ने इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं इससे अर्जित रुपयों से ही उसने ये संपत्ति बनाई। यही वजह है कि पुंछ पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से कमाई गई सम्पत्ति को अटैच कर इलाके में काम कर रहे ड्रग तस्करों को यह चेतावनी दी कि अगर वह भी बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

इसे ड्रग तस्करों को वित्तीय सहायता देने से रोकने की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पुंछ पुलिस नारकोटिक्स नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और एक महीनों में नशा तस्करों और उनके साथियों की कई करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।