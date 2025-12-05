सुंदरबनी में आवारा कुत्तों का आतंक, स्कूल जाने वाले बच्चों पर बढ़ते हमलों ने बढ़ाई अभिभावकों की चिंता

संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। उपनगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य बाज़ार, बस स्टैंड और रिहायशी इलाकों में सुबह-शाम घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं।

स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और सुबह-सवेरे टहलने वालों पर कई बार हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगरपालिका प्रशासन को शिकायत दी गई, पर कार्रवाई न के बराबर दिख रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि आवारा कुत्तों के बढ़ते झुंडों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

इस संबंध में ईओ नगरपालिका दिलीप कुमार ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन समस्या से पूरी तरह वाकिफ है और जल्द ही शहर में डॉग कैचिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीम को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए।