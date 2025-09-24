Language
    जम्मू-कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षाबलों ने चलाया तलाशी अभियान

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:09 PM (IST)

    राजौरी के कालाकोट में ग्राम सुरक्षा दल ने संदिग्ध गतिविधि देखकर गोलियां चलाईं। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होने पर सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। जंगलों और घरों की जांच की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। बुधवार शाम को अभियान समाप्त हो गया जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है।

    संदिग्ध हलचल देख ग्राम सुरक्षा ग्रुप के सदस्यों ने किए फायर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, राजौरी। उप जिला कालाकोट के खा क्षेत्र में सोमवार की रात लगभग तीन बजे ग्राम सुरक्षा ग्रुप के सदस्यों ने संदिग्ध हलचल देखी और उसी समय हवा में कुछ गोलियां चलाईं। हालांकि, दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही इस घटना की जानकारी सेना और अन्य सुरक्षा बलों को मिली, उन्होंने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

    यह अभियान मंगलवार शाम तक जारी रहा, लेकिन सुरक्षाबलों को किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। सूत्रों के अनुसार ग्राम सुरक्षा ग्रुप के सदस्यों ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद फायरिंग की और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने सेना और पुलिस को सूचित किया।

    सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान आरंभ किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जंगलों और आसपास के घरों की भी जांच की, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। अंततः, बुधवार शाम को सुरक्षाबलों ने इस अभियान को समाप्त कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र के निवासियों में भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है।