Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजौरी के सुंदरबनी में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। उपजिला सुंदरबनी के कालीदय–ऐनपुर सड़क पर रविवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र ठगर निवासी अंकित शर्मा पुत्र रमेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर सुंदरबनी से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे बब्बर कुमार जो स्थानीय कार वॉशिंग दुकान में काम करता है, उसकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को उपजिला अस्पताल सुंदरबनी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने अंकित शर्मा को हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान अंकित की मौत हो गई। दूसरा युवक बब्बर कुमार भी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो बाइक की आमने-सामने टक्कर, 22 वर्षीय युवक की मौत (File Photo)

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। उपजिला सुंदरबनी के कालीदय–ऐनपुर सड़क पर रविवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

    जानकारी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र ठगर निवासी अंकित शर्मा पुत्र रमेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर सुंदरबनी से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे बब्बर कुमार जो स्थानीय कार वॉशिंग दुकान में काम करता है, उसकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को उपजिला अस्पताल सुंदरबनी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने अंकित शर्मा को हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान अंकित की मौत हो गई। दूसरा युवक बब्बर कुमार भी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है।

    हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों।