    राजौरी-जम्मू हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू, 22 मिनट में तय होगा सफर, जानें किराया

    By Gagan Kohli Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    राजौरी और जम्मू के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का पुन: आरम्भ हो गया है। अब केवल 22 मिनट में यह दूरी तय की जा सकेगी, जिससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इस सेवा के शुरू होने से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार होगा और समय की बचत होगी। किराए की जानकारी भी उपलब्ध है।

    राजौरी-जम्मू हेली सेवा शुरू

    जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के निवासियों के लिए एक सुखद समाचार है। लंबे समय के बाद जिले में हेलीकाप्टर सेवा फिर शुरू कर दी गई है, जिससे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को महत्वपूर्ण सुविधा मिलेगी। अब लोग राजौरी से जम्मू मात्र 22 मिनट में पहुंच सकेंगे, इसके लिए किराया 2000 रुपये निर्धारित किया गया है।

    राजौरी के जिला उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने वीरवार को खेल स्टेडियम खेवहरा स्थित हेलिपैड का निरीक्षण किया और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हेलीकाप्टर सेवा का पुनः आरंभ होना आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, विशेषकर मेडिकल इमरजेंसी, सड़क हादसों या अन्य आपात स्थितियों में, जहां समय पर पहुंचने से कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

    यह सेवा राजौरी जिले के सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे अन्य क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सेवा के सुचारु संचालन और बेहतर समन्वय के लिए अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) मलिकजादा शेराज-उल-हक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

    राजौरी के वरिष्ठ नागरिक डा. विजय गुप्ता ने कहा कि प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम हर राजौरी वासी के लिए फायदेमंद है। यह सेवा बहुत कम खर्च में राजौरी से जम्मू तक हवाई मार्ग से पहुंचा रही है, जिससे समय की भी काफी बचत होगी। उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट में व्यक्ति राजौरी से जम्मू या जम्मू से राजौरी पहुंच सकता है, और वह भी कम पैसों में।

    राजौरी के लोगों को इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए ताकि यह सेवा निरंतर चलती रहे। अन्य नागरिकों में नरेश कुमार, लक्ष्मीकांत और गौरव शर्मा ने सुझाव दिया कि जम्मू में ड्राप प्वाइंट को शहर के केंद्र में रखा जाए, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो और समय की बचत हो सके।

    वर्तमान में लैंडिंग प्वाइंट सतवारी एयरपोर्ट रखा गया है, जो शहर से काफी दूर है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि ड्राप प्वाइंट को शहर के मध्य में स्थानांतरित किया जाए।