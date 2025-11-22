Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजौरी में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का मामला गरमाया, प्रशासन ने टीम गठित कर मामले की जांच की शुरू

    By Gagan Kohli Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:48 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के रजौरी में एक स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का मामला सामने आने से विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जिला प्रशासन ने तत्काल जांच टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले में स्थित एक निजी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कालाकोट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पंजनारा गांव स्थित स्टार इंस्टीट्यूट एजुकेशन स्कूल का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस वीडियो में हिन्दू बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने टीम का गठन कर जांच का कार्य शुरू कर दिया है। जबकि हिन्दू संगठनों द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द करने व स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे है।

    वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक मौलवी स्कूल के छोटे बच्चों जिनमें हिंदू बच्चे भी शामिल बताए गए को इस्लामी कलमा पढ़ाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक बच्चा यह बताते हुए भी नजर आ रहा है कि उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है।

    वीडियो सामने आते ही अभिभावकों में रोष फैल गया। कई माता-पिता का कहना है कि स्कूल में हर धर्म के बच्चे और शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को किसी एक धर्म का धार्मिक पाठ पढ़ाना स्वीकार्य नहीं है। कुछ अभिभावकों ने यह भी दावा किया कि उनके बच्चे ला इलाहा इलल्लाह मुहम्मदुर रसूल–अल्लाह धाराप्रवाह बोलने लगे हैं।

    विवाद बढ़ने के बाद बच्ची के पिता सुरजीत सिंह ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत के बाद राजौरी ने तुरंत एक तीन-सदस्यीय जांच टीम गठित की, जिसने मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की।

    जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक मौलवी को नियुक्त किया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उसे हटा दिया गया है। टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। अब आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा तय की जाएगी।

    इस घटना के बाद इलाके में काफी नाराजगी है और स्थानीय लोग स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने मौलवी पर भी कार्रवाई की मांग उठाई है।

    विभिन्न हिन्दू संगठनों के सदस्य अमित शर्मा के नेतृत्व में टीम के सदस्यों से मिले और टीम के सदस्यों से कहा कि इस तरह के मामले को सहन नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि इस स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए और दोषी मौलवी व स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए नहीं तो आने वाले दिनों में विभिन्न हिन्दू संगठन एक जुट होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

    वहीं टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों व विभिन्न हिन्दू संगठनों के सदस्यों को आश्वासन दिया की इस मामले में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

    इस संबंध में बात करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी मुहम्मद हाफिज ने बताया की हमारे पास शिकायत आई और हमने उसी समय टीम का गठन करके मामले की जांच का कार्य शुरू कर दिया। टीम ने जो रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी भी बख्शा नहीं जाएगा।