    जिला राजौरी में ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान, 26 चालान काट 60,400 का जुर्माना वसूला

    By Ankush Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    राजौरी जिले में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 26 चालान काटे और 60,400 रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ था और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था।

    ट्रैफिक विभाग की चेतावनी, जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। जिला राजौरी के उपजिला सुंदरबनी में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एक विशेष अभियान चलाया।

    अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 26 चालान काटे गए, जिन पर 60,400 का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता के साथ-साथ सतर्कता भी बढ़ी है।

    ट्रैफिक विभाग की इस कार्रवाई का नेतृत्व डीटीआई कपिल शर्मा ने किया, जिन्होंने खुद टीम के साथ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखी। देर शाम तक चले इस अभियान में बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, गलत पार्किंग, ओवरलोडिंग, बिना दस्तावेज़ और नाबालिग चालक जैसे गंभीर उल्लंघनों पर चालान काटे गए।

    डीटीआई कपिल शर्मा ने खुद संभाला मोर्चा

    डीटीआई कपिल शर्मा ने बताया कि सुंदरबनी में लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क पर लापरवाही से न सिर्फ चालक की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    जुर्माना करने के साथ लोगों को दी गई चेतावनी

    उन्होंने बताया कि शहर के भीतर कई जगहों पर लोग सड़क किनारे वाहनों को गलत तरीके से पार्क कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे मामलों में भी चालान काटे गए और संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि अगली बार इस तरह की स्थिति पाई गई तो और भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
    अभियान के दौरान कई बाइक चालकों को बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस पकड़ा गया।

    ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का किया स्वागत 

    कई वाहन मालिक बिना आरसी, प्रदूषण प्रमाणपत्र व बीमा के वाहन चलाते पाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे चालकों को कड़ी हिदायत दी कि दस्तावेज़ पूरे रखें और वाहन नियमों के अनुसार चलाएं। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शहर में रोजाना बढ़ते वाहन दबाव और लोगों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

    आने वाले दिनों में और तेज होगा अभियान

    नियमित रूप से ऐसे अभियान चलने चाहिए ताकि लोग नियमों का पालन करें और शहर का यातायात व्यवस्थित रहे। डीटीआई कपिल शर्मा ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे निरीक्षण और अभियान और ज्यादा सख्ती के साथ चलाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

    ट्रैफिक पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जहां नियम तोड़ने वालों में डर का माहौल बना है, वहीं यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।