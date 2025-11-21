राजौरी के स्कूलों में हाजिरी लगाकर घरों को चले जाते थे अध्यापक, पढ़ाते मिले आया व कुक, किया निलंबित

जागरण संवाददाता, राजौरी। जिला राजौरी में सरकारी स्कूलों में बढ़ रही अनियमितताओं पर नकेल कसते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी मुहम्मद हाफिज ने बुधवार को कई स्कूलों में औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाहियां सामने आने पर पांच शिक्षकों को तत्परता से निलंबित कर दिया गया तथा कई जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

औचक निरीक्षण के तहत प्राथमिक विद्यालय धनोर जरलां में दो शिक्षिकाएं नाजिया तबस्सुम और जोहरा जबीं ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित पाई गईं। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अस्थायी रूप से अन्य संस्थानों में संलग्न किया गया है। नाजिया तबस्सुम को मिडिल स्कूल टनोनी राजौरी तथा जोहरा जबीं को मिडिल स्कूल ऐत्ती राजौरी भेजा गया है।

इसी प्रकार, मिडिल स्कूल धनोर गोरसियां के निरीक्षण में तीन और शिक्षक नाजिया कौसर, ज़ुबैर अहमद और सुकेश कुमा भी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। तीनों को निलंबित कर विभिन्न स्कूलों में ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया है। नाजिया कौसर को मिडिल स्कूल मेहरा राजौरी जबकि ज़ुबैर अहमद और सुकेश कुमार को प्राथमिक विद्यालय हिल कोटलान पीढ़ी में अटैच किया गया है।

यह सभी अध्यापक सुबह हाजिरी के समय स्कूल आते थे और हाजिरी लगाने के बाद अपने घरों को निकल जाते थे। स्कूल की आया व कुक ही बच्चों को पढ़ाते थे। इस बात की जानकारी मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

निगरानी में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने मिडिल स्कूल धनोर गोरसियां की प्रभारी प्रधानाध्यापिका खालिदा परवीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें दो दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा सिविल सर्विस नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इसी तरह मिडिल स्कूल खेवहरा के प्रधानाध्यापक मुहम्मद रियाज को भी उनके दायित्वों में ढिलाई बरतने पर जोनल एजुकेशन ऑफिस, खवास में अटैच कर दिया गया है। उन्हें भी दो दिन के भीतर अपनी सफाई पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।