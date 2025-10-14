Language
    जिला राजौरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सुंदरबनी में 6.14 ग्राम हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार, कार जब्त

    By Ankush Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    राजौरी जिले के सुंदरबनी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 6.14 ग्राम हेरोइन के साथ तीन लोग गिरफ्तार किए गए, और उनकी कार जब्त कर ली गई। पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकेबंदी करके तलाशी ली गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 

    जिले में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, सुंदरबनी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुंदरबनी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना सुंदरबनी की टीम ने फॉरेस्ट चेक पोस्ट के समीप नाका लगाकर वाहन जांच के दौरान एक कार से 6.14 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद किया है। इस दौरान वाहन में सवार तीन व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस पार्टी ने नियमित गश्त के दौरान कार रजिस्ट्रेशन नंबर JK11H-6043 को रोककर तलाशी ली। कार में तीन लोग सवार थे जिनकी पहचान मोहम्मद सईद पुत्र मोहम्मद बशीर निवासी दूडासंबाला राजौरी, परवीन अख्तर पत्नी मोहम्मद सईद निवासी दूडासंबाला राजौरी व नूरीन कौसर पत्नी मोहम्मद नईद निवासी दूडासंबाला, राजौरी
    के रूप में हुई।

    पुलिस ने जब तीनों की व्यक्तिगत तलाशी ली तो उनके पास से कुल 6.14 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने तुरंत तीनों को हिरासत में ले लिया और वाहन को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

    एसएचओ सुंदरबनी राजीव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।

    पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से भी अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना स्थानीय थाने को दें।