जिला राजौरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सुंदरबनी में 6.14 ग्राम हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार, कार जब्त

संवाद सहयोगी, जागरण, सुंदरबनी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुंदरबनी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना सुंदरबनी की टीम ने फॉरेस्ट चेक पोस्ट के समीप नाका लगाकर वाहन जांच के दौरान एक कार से 6.14 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद किया है। इस दौरान वाहन में सवार तीन व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस पार्टी ने नियमित गश्त के दौरान कार रजिस्ट्रेशन नंबर JK11H-6043 को रोककर तलाशी ली। कार में तीन लोग सवार थे जिनकी पहचान मोहम्मद सईद पुत्र मोहम्मद बशीर निवासी दूडासंबाला राजौरी, परवीन अख्तर पत्नी मोहम्मद सईद निवासी दूडासंबाला राजौरी व नूरीन कौसर पत्नी मोहम्मद नईद निवासी दूडासंबाला, राजौरी

के रूप में हुई।

पुलिस ने जब तीनों की व्यक्तिगत तलाशी ली तो उनके पास से कुल 6.14 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने तुरंत तीनों को हिरासत में ले लिया और वाहन को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।