Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजौरी के कोटरंका में सुरक्षा बलों और आतंकियों की भयंकर मुठभेड़, गोलीबारी के बाद दहशतगर्द फरार; तलाशी अभियान तेज

    By gagan kohli Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:36 PM (IST)

    राजौरी जिले के कोटरंका में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकी भाग निकले। पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार हो गए जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी, तलाशी अभियान शुरू (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के उप जिला कोटरंका के धार साकरी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम को आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच जंगल में गोलीबारी हुई जिसके बाद आतंकी वहां से निकलने में सफल हो गए। जिसके बाद पूरे क्षेत्र को घेर कर सुरक्षा बलों ने अपना तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का काम तमाम किया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार पुलिस के पास पुख्ता जानकारी आई की क्षेत्र में कुछ आतंकी मौजूद है। उसी समय पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप के जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। देर शाम को जब पुलिस की टीम जंगल में दाखिल हो रही थी उसी समय आतंकियों ने पुलिस के जवानों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी।

    उसी समय पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और कुछ समय तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। उसके बाद अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी वहां से निकलने में सफल हो गए। जिसके बाद सेना, पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर तक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि आतंकी अधिक दूर तक न जा सके और जल्द से जल्द आतंकियों का काम तमाम किया जा सके।

    यह क्षेत्र पहले भी आतंकियों का गढ़ रहा है और इस क्षेत्र में आतंकियों ने कई बार बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में तीन से चार के करीब आतंकी मौजूद है और वह अधिक दूर नहीं जा सकते है।

    सुरक्षा बलों के जवान लगातार जंगल में रोशनी राउंड चला रहे है ताकि हर हलचल पर नजर रखी जा सके। वहीं पुलिस व सेना के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके है और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे है। 