जम्मू-कश्मीर: राजौरी में मिला मोर्टार शेल, सुरक्षाबलों ने किया निष्क्रिय

राजौरी के नायका पंचग्रां क्षेत्र में एक मोर्टार शेल मिलने से दहशत फैल गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर सुरक्षाबलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शेल को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने शेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि यह शेल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरा हो सकता है।

जागरण संवाददाता, राजौरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नायका पंचग्रां क्षेत्र में बुधवार को मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर शेल को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्कि्रय कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने संदिग्ध वस्तु देखी और तुरंत पुलिस तथा सुरक्षा बलों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को घेर लिया। बम निस्तारण दस्ते को बुलाया गया, जिसने शेल को सावधानीपूर्वक अपने कब्जे में लेकर निष्कि्रय किया।