    राजौरी में दर्दनाक घटना: पशुशाला में आग लगने से 5 मवेशियों की मौत, 2 गांय गंभीर रूप से घायल

    By Ankush Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    JammuKashmirNews: राजौरी में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक पशुशाला में आग लगने से पाँच मवेशियों की मौत हो गई और दो गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं। आग लगने ...और पढ़ें

    घायल गायों का इलाज चल रहा है, और पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है।

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। RajouriNews: राजौरी के चन्नी पराट क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां इंद्रजीत कुमार पुत्र ठाकुर दास की पशुशाला में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी पशुशाला जलकर खाक हो गई।

    घटना में न केवल ढांचा नष्ट हुआ बल्कि इंद्रजीत कुमार के मवेशियों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही मिनटों के भीतर लपटों ने पूरी पशुशाला को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए।

    आग में जिंदा जल गए मवेशी

    इस घटना में उनकी 2 बकरियां, 2 मेमने और 1 बछड़ा जिंदा जल गए, जबकि 02 गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इंद्रजीत कुमार आर्थिक रूप से काफी कमजोर परिवार से हैं और उनका जीवनयापन मुख्य रूप से पशुपालन पर ही निर्भर है।

    स्थानीय ग्रामीणों में कमलेश कुमार, पंकज शर्मा, राजकुमार और अनिल खजूरिया ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का सब कुछ इस आग में राख हो चुका है, इसलिए जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन को तत्काल राहत प्रदान करनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय से मदद नहीं मिली तो परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।

    स्थानीय लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश

    घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार सुंदरबनी दलजीत सिंह मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार की मदद के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा फाइल तैयार की जा रही है और इसे जल्द ही उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का प्रयास किया जाएगा।

    स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो कुछ हद तक नुकसान कम हो सकता था, लेकिन क्षेत्र दूरस्थ होने की वजह से सहायता पहुँचने में देरी हुई। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को समय रहते काबू किया जा सके।

    घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील वस्तु से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।