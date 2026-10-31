LoC पार कर PoK पहुंची महिला, साथ ले गई आठ बकरियां; जम्मू के पुंछ में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, करनी गांव की रहने वाली एक महिला कथित तौर पर आठ बकरियों के साथ नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की ओर चली गई।

अधिकारियों के मुताबिक, महिला की पहचान रुबीना कौसर पत्नी मोहम्मद शफी, निवासी करनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला बीती शाम करनी क्षेत्र से नियंत्रण रेखा पार कर आठ बकरियों के साथ PoK की तरफ चली गई।