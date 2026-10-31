जम्मू के उधमपुर में सनसनीखेज वारदात, खाली प्लॉट में मिला महिला का शव; कपड़े भी गायब

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर शहर के दंदेयाल इलाके में शनिवार सुबह एक खाली प्लाट से अज्ञात महिला का नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव नीला पड़ चुका था और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर टूटी हालत में मिली एक इको वैन और आसपास बिखरे संदिग्ध सामान ने मामले को और उलझा दिया है। प्रारंभिक परिस्थितियां महिला की हत्या कर शव को यहां ठिकाने लगाए जाने की आशंका जता रही हैं।

जानकारी के अनुसार, शव सीईओ कार्यालय से कुछ दूरी पर स्थित चारदीवारी वाले खाली प्लाट में सुबह छह बजे महिला का नग्न शव मिला। चारदिवारी वाले प्लाट के सामने वाले हिस्से में ताला लगा हुआ था, जबकि पीछे की तरफ दीवार पहले ढह कर टूटी हुई थी।

इसी रास्ते से पास में रहने वाला गुज्जर-बकरवाल परिवार अपने मवेशियों को प्लाट के अंदर बांधता था। शनिवार सुबह करीब छह बजे परिवार की महिला मवेशियों को देखने पहुंची तो उन्हें डरा हुआ और एक तरफ जमा पाया। नीचे कुछ पड़ा होने की बात उसने अपने पति शौकत अली को बताई।

इसके बाद उसने बाहर से प्लाट में देखा तो वहां महिला का शव पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के दुकानदारों और लोगों को इसकी सूचना दी गई। शनिवार सुबह मवेशियों को डरा हुआ देखकर पत्नी को हुआ शक शौकत अली ने बताया कि उनका परिवार पिछले दो दशक से यहां हर वर्ष यहीं आकर रहते हैं। इस बार भी करीब 20-25 दिन पहले भी यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि प्लाट की पिछली तरफ दीवार पहले से टूटी हुई है और उसी रास्ते से वह अपने मवेशियों को अंदर बांधते हैं।

शुक्रवार देर शाम को जब मवेशियों को बांधते समय वहां कोई शव नहीं था। शनिवार सुबह पत्नी ने मवेशियों को डरा हुआ देखकर नीचे कुछ पड़ा होने की बात बताई। बाहर से देखने पर महिला का शव नजर आया। शव से 300 मीटर दूर मिली संदिग्ध इको वैन सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान शव से करीब 300 मीटर दूर एक संदिग्ध इको वैन (जेके02डीएल5633) मिली। वैन पास की टकराई हुई थी और उसका दरवाजा टूटा हुआ था और उसके अंदर से भी शव जैसी तेज दुर्गंध आ रही थी।

वैन में चिप्स के पैकेट, महिला की टूटी हुई चूड़ी और एक बोरी मिली। वहीं, पास की झाड़ियों में एक दुपट्टा भी पड़ा मिला, जिससे भी दुर्गंध आ रही थी। माना जा रहा है कि महिला की हत्या कहीं और कर उसके शव को बोरी में डाल वैन से यहां लाया गया और ठिकाने लाने के लिए प्लाट में फेंका गया।

इस काम को अकेले व्यक्ति द्वारा अंजाम देने की संभावना भी कम है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि वैन शव मिलने वाली जगह से 300 मीटर दूर मिली है। हालांकि इन वस्तुओं और वैन का महिला की मौत से कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।