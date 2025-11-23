पुंछ में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, जेसीबी सहित चार वाहन जब्त

संवाद सहयोगी, पुंछ। जिले में पिछले कुछ दिनों से जिला पुलिस पुंछ द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रहीं हैं उसी अभियान के तहत सुरनकोट पुलिस द्वारा गैर-कानूनी तरीके से रेत बजरी निकालने और ट्रांसपोर्ट करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुरनकोट पुलिस टीम ने एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया।

अभियान के दौरान, पुलिस टीम ने गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल कई गाड़ियों को जब्त किया। जब्त की गई गाड़ियों में एक जेसीबी, दो ट्रैक्टर ट्रॉली और एक टिप्पर शामिल हैं, जिनका प्रयोग गैर-कानूनी तरीके से छोटे मिनरल निकालने व ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था।पुलिस द्वारा संबंधित नियमों के तहत आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित कर दिया।