राजौरी में पुलिस की कार्रवाई, अवैध खनन में लिप्त चार वाहन किए जब्त

संवाद सहयोगी, पुंछ। जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निरंतर अभियान के तहत शुक्रवार को सुरनकोट तहसील के सुरन नदी पर चार वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार सुरनकोट पुलिस का एक दल रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान अवैध खनन करते हुए वाहनों को रोककर पुछताछ की।

जांच में एक डंपर, दो टिप्पर और एक ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया, जो अवैध रूप से रेत और बजरी का परिवहन कर रहे थे। सभी गाड़ियों के पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।