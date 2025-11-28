Language
    राजौरी में पुलिस की कार्रवाई, अवैध खनन में लिप्त चार वाहन किए जब्त

    By Bhopinder Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    पुंछ जिले के सुरनकोट में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुरन नदी पर चार वाहनों को जब्त किया। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक डंपर, दो टिप्पर और एक ट्रैक्टर ट्राली अवैध रूप से रेत और बजरी का परिवहन करते पाए गए। वाहनों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने खनन विभाग को सूचित कर दिया है और जनता से सहयोग की अपील की है।

    सुरनकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन में चार वाहन जब्त। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, पुंछ। जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निरंतर अभियान के तहत शुक्रवार को सुरनकोट तहसील के सुरन नदी पर चार वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार सुरनकोट पुलिस का एक दल रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान अवैध खनन करते हुए वाहनों को रोककर पुछताछ की।

    जांच में एक डंपर, दो टिप्पर और एक ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया, जो अवैध रूप से रेत और बजरी का परिवहन कर रहे थे। सभी गाड़ियों के पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

    जब्ती के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित माइनिंग विभाग को तुरंत सूचित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिला पुलिस पुंछ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और अवैध खनन के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।