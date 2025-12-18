Language
    'पापा पापा...', बलिदानी पिता को देख जगाने लगी बेटी; नहीं जगे तो फफक-फफक कर रो पड़ी; Video देख कांप जाएगी रूह

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    राजौरी में, उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र में शहीद हुए एसओजी कमांडो अमजद खान का पार्थिव शरीर पहुंचने पर उनकी एक वर्ष की बेटी अपने पिता को 'पापा पापा' ...और पढ़ें

    बलिदानी पिता को देख बिलखती रही बेटी, 'पापा पापा' की पुकार से नम हुईं आंखें।

    जागरण संवाददाता, राजौरी। सोमवार को उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुंछ जिले की मेंढर तहसील के पठानतीर गांव के रहने वाले एसओजी के कमांडो अमजद खान बलिदान हो गए थे।

    मंगलवार को अपना पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था। यहां पर उनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र एक वर्ष के करीब है वह अपने पिता के शव को देख कर बार बार पापा पापा कह रही है। यह वीडियो बड़ी ही तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे है।

    अमजद खान काफी बहादुर था और हमेशा ही आतंकी विरोधी अभियानों में आगे रहना वाला था। सोमवार को उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद अभियान चलाया गया तो उस अभियान में अमजद खान भी शामिल था।

    इसी दौरान शुरू हुई भुठभेड़ में अमजद खान बलिदान हो गए। सोमवार शाम को जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उनकी बेटी जिसकी उम्र एक वर्ष के करीब है वह तबूत में अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर यह समझ रही थी की उनके पिता सो रहे है, लेकिन उस बच्चों को यह पता नहीं था की वह उसे अब कभी नहीं मिलेंगे।

    वह अपने पिता को देखकर बार बार पापा पापा कह रही थी। उस समय किसी ने इस दर्द भरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर दिया और अब यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे है। अमजद खान के दो जुड़वा बच्चे है जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है।