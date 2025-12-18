'पापा पापा...', बलिदानी पिता को देख जगाने लगी बेटी; नहीं जगे तो फफक-फफक कर रो पड़ी; Video देख कांप जाएगी रूह

जागरण संवाददाता, राजौरी। सोमवार को उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुंछ जिले की मेंढर तहसील के पठानतीर गांव के रहने वाले एसओजी के कमांडो अमजद खान बलिदान हो गए थे। मंगलवार को अपना पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था। यहां पर उनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र एक वर्ष के करीब है वह अपने पिता के शव को देख कर बार बार पापा पापा कह रही है। यह वीडियो बड़ी ही तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे है।

अमजद खान काफी बहादुर था और हमेशा ही आतंकी विरोधी अभियानों में आगे रहना वाला था। सोमवार को उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद अभियान चलाया गया तो उस अभियान में अमजद खान भी शामिल था।