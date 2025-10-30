Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजौरी के जंगल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा गुब्बारा बरामद, सुरक्षाबलों ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच

    By Gagan Kohli Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:40 AM (IST)

    राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में बुधवार को 'पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन' लिखा एक गुब्बारा बरामद हुआ। पुलिस और सेना ने इसे जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किए जाने पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। सीमा के पास गुब्बारे का मिलना जांच का विषय है, क्योंकि पहले भी ऐसे गुब्बारे मिल चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजौरी के जंगल में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है।

    जागरण संवाददाता, राजौरी। बुधवार को राजौरी जिले के उप जिला नौशहरा के लाम सेक्टर के जंगली क्षेत्र से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा एक गुब्बारा बरामद किया गया। इसे पुलिस और सेना ने जब्त कर लिया। इससे पहले भी राजौरी और पुंछ में इस प्रकार के गुब्बारे मिल चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों ने लाम गांव के जंगल में चीड़ के पेड़ से लटका गुब्बारा देखा और तुरंत पुलिस व सेना को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। यह क्षेत्र सीमा के निकट है, जिससे यह सवाल उठता है कि यह गुब्बारा यहां कैसे पहुंचा। इस घटना की जांच की जा रही है।