राजौरी के जंगल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा गुब्बारा बरामद, सुरक्षाबलों ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, राजौरी। बुधवार को राजौरी जिले के उप जिला नौशहरा के लाम सेक्टर के जंगली क्षेत्र से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा एक गुब्बारा बरामद किया गया। इसे पुलिस और सेना ने जब्त कर लिया। इससे पहले भी राजौरी और पुंछ में इस प्रकार के गुब्बारे मिल चुके हैं।

स्थानीय लोगों ने लाम गांव के जंगल में चीड़ के पेड़ से लटका गुब्बारा देखा और तुरंत पुलिस व सेना को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। यह क्षेत्र सीमा के निकट है, जिससे यह सवाल उठता है कि यह गुब्बारा यहां कैसे पहुंचा। इस घटना की जांच की जा रही है।