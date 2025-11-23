Language
    राजौरी में तेंदुए का आतंक, 19 वर्षीय युवती पर बोला हमला; लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती

    By Gagan Kohli Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    राजौरी जिले के मंजाकोट में एक तेंदुए ने 19 वर्षीय युवती पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घायल युवती को राजकीय मेडिकल कॉलेज राजौरी में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग से तेंदुए को पकड़ने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

    राजौरी में तेंदुए के हमले में 19 वर्षीय युवती हुई घायल।

    जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के मंजाकोट क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक 19 वर्षीय युवती पर तेंदुए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
    प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब हयातपुरा मंजाकोट निवासी युवती जिसकी पहचान आसिया कौसर पुत्री मुहम्मद जावेद के रूप में हुई है, अपने घर के पास मौजूद थी। इसी दौरान जंगली जानवर जिसे तेंदुआ माना जा रहा है ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में युवती को कई गहरी चोटें आईं और तेंदुआ उसे नोचने के बाद पास के जंगल की ओर भाग गया।

    युवती की चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया। जीएमसी के डॉक्टरों ने बताया कि युवती को गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार जारी है। उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

    उधर इस घटना के बाद मंजाकोट और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि तेंदुए को पकड़ा जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं।