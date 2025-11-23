राजौरी में तेंदुए का आतंक, 19 वर्षीय युवती पर बोला हमला; लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के मंजाकोट क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक 19 वर्षीय युवती पर तेंदुए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब हयातपुरा मंजाकोट निवासी युवती जिसकी पहचान आसिया कौसर पुत्री मुहम्मद जावेद के रूप में हुई है, अपने घर के पास मौजूद थी। इसी दौरान जंगली जानवर जिसे तेंदुआ माना जा रहा है ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में युवती को कई गहरी चोटें आईं और तेंदुआ उसे नोचने के बाद पास के जंगल की ओर भाग गया।