Jammu Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन, सड़क पर लगा लंबा जाम; मलबा हटाने में जुटी BRO की टीम

पीटीआई, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के राजौरी से भूस्खलन की घटना सामने आई है। यहां जिले के नगरोटा इलाके में भूस्खलन होने से सड़क यातायात प्रभावित हो गया है। लगातार वर्षा के कारण मिट्टी और मलबा ढह कर सड़क पर गिर गया। जिससे दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। हालांकि, इस भूस्खलन में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

