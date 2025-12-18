Language
    जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करने से जाम, लोगों को हो रही परेशानी

    By Ankush Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करने से लंबा जाम लग गया है। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजमार् ...और पढ़ें

    ट्रैफिक विभाग ने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही वहां से वाहनों को हटाया जाएगा।

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर स्थित सुंदरबनी चौक पर सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी किए जाने के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे राहगीरों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक क्षेत्र में दुकानों, बैंकों और बाजारों की अधिकता के कारण लोग अपने निजी वाहन सड़क किनारे ही खड़े कर देते हैं। जिससे नेशनल हाईवे की चौड़ाई कम हो जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर सुबह और शाम के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

    जाम के कारण स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत होती है। कई बार एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी जाम में फंसना पड़ता है, जिससे लोगों में रोष देखा जा रहा है।

    स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि सुंदरबनी चौक पर सख्ती से नो-पार्किंग नियम लागू किए जाएं। साथ ही वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की जाए और ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके।

    लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द ठोस कार्रवाई करेगा, जिससे जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चल सके। ट्रैफिक अधिकारी रियाज़ अहमद ने बताया कि पहले भी वहां से वाहनों को हटाया गया था। जल्द अभियान चला कर गाड़ियों को वहां से हटाया जाएगा।