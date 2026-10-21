जम्मू के राजौरी में दशहरे पर मंदिर की छत से मिला ग्रेनेड, नीचे चल रहा था भंडारा; खतरे में थी 300 लोगों की जिंदगी

जागरण संवाददाता, राजौरी। सीमावर्ती जिला राजौरी के गांव में विजयादशमी के अवसर पर मंदिर की छत पर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। उस समय मंदिर परिसर में भंडारा चल रहा था और करीब 300 श्रद्धालु जुटे थे।

बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय कर बड़ा हादसा टाल दिया। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि मंदिर की छत पर ग्रेनेड किसने रखा।

जानकारी के अनुसार, नियंत्रण रेखा से करीब आठ किलोमीटर अंदर स्थित कल्लर चट्टियाड़ गांव में स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार रात को पूजा और जागरण हुआ था। मंगलवार को मंदिर में भंडारा चल रहा था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिसर में जुटे थे।