जम्मू के राजौरी में दशहरे पर मंदिर की छत से मिला ग्रेनेड, नीचे चल रहा था भंडारा; खतरे में थी 300 लोगों की जिंदगी
राजौरी के कल्लर चट्टियाड़ गांव स्थित हनुमान मंदिर की छत पर विजयादशमी के अवसर पर ग्रेनेड मिला। भंडारे के दौरान करीब 300 श्रद्धालु मौजूद थे।
HighLights
राजौरी के हनुमान मंदिर की छत पर ग्रेनेड मिला
दशहरे भंडारे के दौरान 300 श्रद्धालु थे मौजूद
बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय किया
जागरण संवाददाता, राजौरी। सीमावर्ती जिला राजौरी के गांव में विजयादशमी के अवसर पर मंदिर की छत पर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। उस समय मंदिर परिसर में भंडारा चल रहा था और करीब 300 श्रद्धालु जुटे थे।
बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय कर बड़ा हादसा टाल दिया। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि मंदिर की छत पर ग्रेनेड किसने रखा।
जानकारी के अनुसार, नियंत्रण रेखा से करीब आठ किलोमीटर अंदर स्थित कल्लर चट्टियाड़ गांव में स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार रात को पूजा और जागरण हुआ था। मंगलवार को मंदिर में भंडारा चल रहा था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिसर में जुटे थे।
बच्चों को लगा कोई खिलौना है
इस दौरान कुछ बच्चे मंदिर की छत पर चढ़ गए और उन्होंने वहां ग्रेनेड पड़ा देखा। बच्चों को लगा कि शायद यह कोई खिलौना है। फिर भी उन्होंने इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दी। लोग जब छत पर चढ़े तो ग्रेनेड देखकर सभी सहम गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।
कुछ ही देर में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाते हुए जांच शुरू की। बाद में ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया।
संदिग्ध गतिविधि की अभी तक पुष्टि नहीं
सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि ग्रेनेड मंदिर की छत पर किसने रखा था। अभी तक किसी साजिश या संदिग्ध गतिविधि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
नवरात्र के दौरान मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रम भी हुए थे। बता दें कि सोमवार शाम को राजौरी के कंडी क्षेत्र के चोर हिल में भी सुरक्षा बल ने जंगल में एक प्राकृतिक गुफा से हथियार बरामद किए थे।
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