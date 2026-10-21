कश्मीर में कई दिन बिजली रहेगी गुल, पट्टन, पंपोर, अवंतीपोरा समेत इन इलाकों में पड़ेगा असर; यहां देखें शेड्यूल
केपीडीसीएल ने अक्टूबर और नवंबर में घाटी के कई इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा की है। यह कटौती ग्रिड ...और पढ़ें
HighLights
अक्टूबर-नवंबर में घाटी में बिजली कटौती की घोषणा।
ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव का कार्य।
सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपूर्ति बाधित।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने बताया है कि ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव के लिए शटडाउन के कारण, 21, 22, 24, 27 और 28 अक्टूबर तथा 7 नवंबर को घाटी के कई इलाकों में बिजली की कटौती रहेगी। केपडीसीएल के मुख्य अभियंता (वितरण) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित शटडाउन वाले क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
21 और 28 अक्टूबर तथा 7 नवंबर को 132-33 केवी ग्रिड सबस्टेशन पट्टन में शटडाउन के कारण पट्टन टाउन, बुरान, रेलवे, निहालपोरा, हंजीवेरा, ज़ंगा, हमराय, लोलीपोरा, वनिगाम, टैपर, तंत्रायपोरा, पलहालान मार्केट, अगलर, सिंहपोरा, दिवर, एसएसएम कालेज, स्कास्ट, दुस्लिपोरा, कल्सेरी, मिरगुंड, रामबिलगराह, हरिवातनू, रेरम, तंगमर्ग, शाजीमर्ग, चंडिलोरा, फ़िरोज़पोरा, आलमबल, बाबा ऋषि, रंगीवाली, कुलहामा, क्रालवेथ, मुलगम, गुलमर्ग, शादीपोरा, मरकुंडल, सुंबल (आंशिक रूप से), अशम, ओदिना, शिलवत, सुल्तानपोरा, शाहगुंड, पंजिनारा, नैदखाह और आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे।
22 अक्टूबर को कई इलाकों में बिजली प्रभावित
22 अक्टूबर को 200 मेगावाट, 132-33 केवी ग्रिड स्टेशन पम्पोर (जिसमें इसके 132 केवी और 33 केवी स्विचयार्ड तथा 132 केवी आईसीटी सर्किट I और II शामिल हैं) में शटडाउन के कारण कोनिबल, लेथपोरा, पम्पोर, कदलाबल, शार शाली, इंडस्ट्रियल एस्टेट वुयन, इंडस्ट्रियल एस्टेट ख्रेव, सीमेंट प्लांट, पहरू, बीके पोरा, नौगाम रेलवे स्टेशन, समरबुघ, खांडा, लाधू, बादामीबाग, लासजान, पंथाचौक, सोनवार और आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।
उसी दिन, 175 एमवीए, 132-33 केवी ग्रिड स्टेशन अवंतीपोरा और 75 एमवीए, 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन लस्सीपोरा में शटडाउन से साइमूह, के-कूट, हरिपरिगम, कैगाम, चकूरा, गुलजारपोरा, पंजगाम रेलवे, पंजगाम, कृषि, राख लिटर, नैना, बटपोरा, खेलन, मरहामा, केलन प्रभावित होंगे।
खिरम, संगम, त्राल, देवार, पिंगलिश, ददसरा, चंद्रीगाम, मंदुरा, खलील, बाजवानी, नूरपोरा, लूरगाम, नानार, ताकी, लाम, जवाहरपोरा, अरिपाल, खानगुंड, सथूरा, अवंतीपोरा, जबबारा, बारसू, मलंगपोरा, पदगामपोरा, बेघपोरा, मिदूरा, बोहू, लस्सीपोरा और आसपास के क्षेत्र।
33 केवी के अलग-अलग शटडाउन 22 अक्टूबर को अवंतीपोरा-त्राल-I और अवंतीपोरा-त्राल-II लाइनें त्राल, देवार, पिंगलिश, दादसरा, चंद्रीगाम, मंडूरा, खलील, बाजवानी, नूरपोरा, लूरगाम, गुलाबबाग, बटागुंड, नानार, ताकी, लाम, जवाहरपोरा, अरिपाल, खानगुंड, सथूरा और आसपास के इलाकों को प्रभावित करेंगी।
अवंतीपोरा से बेघपोरा तक बिजली कटौती
22 और 27 अक्टूबर को 33 केवी अवंतीपोरा लाइन बंद होने से अवंतीपोरा, जबबारा, बारसू, मलंगपोरा, पदगामपोरा, बेघपोरा, मिदूरा, बोहू और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होगी।
इस बीच, खानमोह-सिडको-आई लाइन की 33 केवी बलहामा और पुरानी टीसीआई टैप लाइनों को 24 अक्टूबर को बंद करने की योजना है, जिससे वुयान, बलहामा, मुनपोरा और आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।
नोटिस में इस शटडाउन की अवधि के बारे में नहीं बताया गया है। केपीडीसीए ने प्रभावित इलाकों के उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे तय शटडाउन के दौरान उसी हिसाब से अपनी योजना बना लें।