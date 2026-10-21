कश्मीर में कई दिन बिजली रहेगी गुल, पट्टन, पंपोर, अवंतीपोरा समेत इन इलाकों में पड़ेगा असर; यहां देखें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने बताया है कि ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव के लिए शटडाउन के कारण, 21, 22, 24, 27 और 28 अक्टूबर तथा 7 नवंबर को घाटी के कई इलाकों में बिजली की कटौती रहेगी। केपडीसीएल के मुख्य अभियंता (वितरण) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित शटडाउन वाले क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

21 और 28 अक्टूबर तथा 7 नवंबर को 132-33 केवी ग्रिड सबस्टेशन पट्टन में शटडाउन के कारण पट्टन टाउन, बुरान, रेलवे, निहालपोरा, हंजीवेरा, ज़ंगा, हमराय, लोलीपोरा, वनिगाम, टैपर, तंत्रायपोरा, पलहालान मार्केट, अगलर, सिंहपोरा, दिवर, एसएसएम कालेज, स्कास्ट, दुस्लिपोरा, कल्सेरी, मिरगुंड, रामबिलगराह, हरिवातनू, रेरम, तंगमर्ग, शाजीमर्ग, चंडिलोरा, फ़िरोज़पोरा, आलमबल, बाबा ऋषि, रंगीवाली, कुलहामा, क्रालवेथ, मुलगम, गुलमर्ग, शादीपोरा, मरकुंडल, सुंबल (आंशिक रूप से), अशम, ओदिना, शिलवत, सुल्तानपोरा, शाहगुंड, पंजिनारा, नैदखाह और आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे।

22 अक्टूबर को कई इलाकों में बिजली प्रभावित 22 अक्टूबर को 200 मेगावाट, 132-33 केवी ग्रिड स्टेशन पम्पोर (जिसमें इसके 132 केवी और 33 केवी स्विचयार्ड तथा 132 केवी आईसीटी सर्किट I और II शामिल हैं) में शटडाउन के कारण कोनिबल, लेथपोरा, पम्पोर, कदलाबल, शार शाली, इंडस्ट्रियल एस्टेट वुयन, इंडस्ट्रियल एस्टेट ख्रेव, सीमेंट प्लांट, पहरू, बीके पोरा, नौगाम रेलवे स्टेशन, समरबुघ, खांडा, लाधू, बादामीबाग, लासजान, पंथाचौक, सोनवार और आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।