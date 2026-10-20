जम्मू-कश्मीर: कुलगाम हिट एंड रन केस सुलझा, पुलिस ने CCTV की मदद से आरोपी को पकड़ा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर संभाग के कुलगाम जिले में हिट एंड रन के एक मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। सड़क हादसे के बाद फरार हुए मोटरसाइकिल सवार की पहचान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हादसे में शामिल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर 2026 को ब्राजलू इलाके में एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने पैदल जा रहे 55 वर्षीय हिलाल अहमद लालू पुत्र अब्दुल सलाम लालू निवासी रेडवानी पायीन, काइमोह को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार वहां से फरार हो गया और उसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी।