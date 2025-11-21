राजौरी में शिक्षकों पर गिरी गाज, स्कूल में हाजिरी लगाकर घर चले जाने वाले पांच शिक्षक निलंबित

जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के सरकारी स्कूलों में बढ़ रही अनियमितताओं पर नकेल कसते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी मुहम्मद हाफिज ने कई स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि कई शिक्षक स्कूल में हाजिरी लगाकर घर चले जाते थे और दूसरे काम निपटाते थे। निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने पर पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया तथा कई जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

औचक निरीक्षण के तहत प्राथमिक विद्यालय धनोर जरलां में दो शिक्षिकाएं नाजिया तबस्सुम और जोहरा जबीं ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित पाई गईं। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। नाजिया तबस्सुम को मिडिल स्कूल टनोनी राजौरी तथा जोहरा जबीं को मिडिल स्कूल ऐत्ती राजौरी भेजा गया है। इसी प्रकार, मिडिल स्कूल धनोर गोरसियां के निरीक्षण में तीन और शिक्षक नाजिया कौसर, ज़ुबैर अहमद और सुकेश कुमार भी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। इन तीनों को भी निलंबित कर दिया गया।

नाजिया कौसर को मिडिल स्कूल मेहरा राजौरी, ज़ुबैर अहमद और सुकेश कुमार को प्राथमिक विद्यालय हिल कोटलान पीढ़ी में अटैच किया गया है। यह सभी अध्यापक सुबह हाजिरी के समय स्कूल आते थे और हाजिरी लगाने के बाद अपने घरों को निकल जाते थे। स्कूल की आया व कुक ही बच्चों को पढ़ाते थे। इस बात की जानकारी मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

निगरानी में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने मिडिल स्कूल धनोर गोरसियां की प्रभारी प्रधानाध्यापिका खालिदा परवीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें दो दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा सिविल सर्विस नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।