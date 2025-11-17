Language
    Jammu Politics: राजौरी में भाजपा को झटका, कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

    By Gagan Kohli Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के राजौरी में भाजपा को उस समय झटका लगा जब कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नीतियों से असंतुष्टि जताई और कांग्रेस को बेहतर विकल्प बताया। कांग्रेस ने दावा किया कि और भी भाजपा कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं। भाजपा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    राजौरी में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह समारोह राजौरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक इफ्तिखार अहमद और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

    कांग्रेस में शामिल होने वालों में राजेंद्र शर्मा, सुधीर शर्मा, सुभाष चंद्र, रघुवीर शर्मा, वंश सूदन, लोविश शर्मा, विनोद कुमार और अंकुश शर्मा शामिल हैं। इन सभी ने पार्टी नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया।

    विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि कई लोगों ने विकास की उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन पार्टी अपने वादों से भटक गई है। उन्होंने कांग्रेस की विकास, प्रगति और समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

    कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने नए सदस्यों को बधाई दी और उनके धर्मनिरपेक्षता और विकास के मूल्यों को अपनाने के निर्णय की सराहना की।

    नए सदस्यों ने बताया कि वे कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए हैं, क्योंकि पार्टी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है, जिससे पार्टी का जन विश्वास बढ़ रहा है।