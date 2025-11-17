Jammu Politics: राजौरी में भाजपा को झटका, कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह समारोह राजौरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक इफ्तिखार अहमद और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

कांग्रेस में शामिल होने वालों में राजेंद्र शर्मा, सुधीर शर्मा, सुभाष चंद्र, रघुवीर शर्मा, वंश सूदन, लोविश शर्मा, विनोद कुमार और अंकुश शर्मा शामिल हैं। इन सभी ने पार्टी नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि कई लोगों ने विकास की उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन पार्टी अपने वादों से भटक गई है। उन्होंने कांग्रेस की विकास, प्रगति और समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया।