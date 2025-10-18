Rajouri: किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग की पहल, बिना लाइसेंस दुकानें चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, जागरण, सुंदरबनी। किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने सुदरबनी में निजी कृषि बीज दुकानों का औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने कई दुकानों का बारीकी से निरीक्षण किया और दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण अभियान में कृषि अधिकारी चंद्र मोहन और कृषि निरीक्षक भवानी सिंह शामिल रहे। दोनों अधिकारियों ने दुकानों पर उपलब्ध बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता, वैध लाइसेंस, बिल बुक और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के कृषि बीज या दवाइयाँ नहीं बेच सकता।

अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति चल रही दुकानों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और दोषी पाए जाने पर दुकानों के लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग लगातार ऐसे निरीक्षण अभियान चला रहा है ताकि किसानों को नकली और घटिया बीजों से बचाया जा सके। किसानों को केवल प्रमाणित दुकानों से ही कृषि सामग्री खरीदने की सलाह दी गई है, जिससे उनकी फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों सुरक्षित रहें।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई और कुछ से आवश्यक दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान तेज़ी से जारी रहेंगे। कृषि अधिकारी चंद्र मोहन ने कहा, हमारा उद्देश्य किसानों तक गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री पहुँचाना है।