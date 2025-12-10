Language
    गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया पुंछ का युवक, शादी में शामिल होने के लिए निकला था घर से 

    By Bhopinder Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    A 28-year-old man from Kasba village near the Line of Control (LoC) in Poonch district mistakenly crossed into Pakistan while on his way to a wedding. ...और पढ़ें

    गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंचा 28 वर्षीय युवक। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, पुंछ। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा से सटे गांव कस्बा से 28 वर्षीय युवक एक शादी समारोह में जाते समय गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के बाड़ी चेचियां क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर सटे गांव कस्बा का निवासी शाहिद खान पुत्र याकूब खान उम्र लगभग 28 वर्ष बुधवार दोपहर बाद लगभग तीन बजे के करीब गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान चला गया।

    बताया जा रहा है कि शाहिद खान अपने गांव कस्बा से पैदल किरनी गांव में अपने रिश्तेदारों के घर एक शादी में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में एक नाला पार करते ही उसी नाले के रास्ते उसने नियंत्रण रेखा पार कर गलती से पाकिस्तान में प्रवेश कर गया।

    बताया जा रहा है कि नियंत्रण रेखा पार करते ही नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी सैनिकों की अग्रिम चोकी तक उसे जाता पाया गया, उस के बाद किसी प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त हुई की नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे हिरासत में लिया या वह पाकिस्तानी गांव की तरफ चला गया है। वहीं, पुलिस ने अधिकारियों ने बताया की सूचना मिलते ही पुलिस दल घटना स्थल की तरफ रवाना कर दिया गया था, जो जांच में जुटा हुआ है।