गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया पुंछ का युवक, शादी में शामिल होने के लिए निकला था घर से 

संवाद सहयोगी, पुंछ। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा से सटे गांव कस्बा से 28 वर्षीय युवक एक शादी समारोह में जाते समय गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के बाड़ी चेचियां क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर सटे गांव कस्बा का निवासी शाहिद खान पुत्र याकूब खान उम्र लगभग 28 वर्ष बुधवार दोपहर बाद लगभग तीन बजे के करीब गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान चला गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि शाहिद खान अपने गांव कस्बा से पैदल किरनी गांव में अपने रिश्तेदारों के घर एक शादी में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में एक नाला पार करते ही उसी नाले के रास्ते उसने नियंत्रण रेखा पार कर गलती से पाकिस्तान में प्रवेश कर गया।