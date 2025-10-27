राजौरी में घर के अंदर से मिला महिला का शव, पूरे इलाके में सनसनी का माहौल; पुलिस ने शुरू की जांच

संवाददाता, राजौरी। नगर के खेवहरा क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने वाली महिला का शव उसके कमरे से बरामद कर जीएमसी राजौरी के शव गृह में रखवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका नेहा प्रजापत पत्नी ओम शंकर प्रजापत, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित आलोक नगर की निवासी थी। ॉ

वह मेडिकल कॉलेज के पास वार्ड नंबर 17 में चल रहे सैलून में काम करती थी। पिछले दो दिनों से उसका कमरा अंदर से बंद था। रविवार को जब कमरे से दुर्गंध आने लगी, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया।