    राजौरी में घर के अंदर से मिला महिला का शव, पूरे इलाके में सनसनी का माहौल; पुलिस ने शुरू की जांच

    By Gagan Kohli Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:33 AM (IST)

    राजौरी के खेवहरा इलाके में एक किराए के मकान में एक महिला का शव बरामद हुआ है। मृतका नेहा प्रजापत मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी और एक सैलून में काम करती थी। दो दिनों से कमरा बंद होने और दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार को सूचित कर दिया है।

    घर के अंदर से मिला महिला का शव, पुलिस ने जांच की शुरू

    संवाददाता, राजौरी। नगर के खेवहरा क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने वाली महिला का शव उसके कमरे से बरामद कर जीएमसी राजौरी के शव गृह में रखवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका नेहा प्रजापत पत्नी ओम शंकर प्रजापत, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित आलोक नगर की निवासी थी। ॉ

    वह मेडिकल कॉलेज के पास वार्ड नंबर 17 में चल रहे सैलून में काम करती थी। पिछले दो दिनों से उसका कमरा अंदर से बंद था। रविवार को जब कमरे से दुर्गंध आने लगी, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया।

    पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जब कमरे का दरवाजा खोला, तो अंदर महिला मृत पड़ी हुई थी। तत्पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल कालेज के शव गृह में रख दिया। महिला के परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। परिवार के सदस्य राजौरी पहुंचने के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।