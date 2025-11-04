पुंछ में दुर्घटनावश गोली चलने से सेना के जवान की मौत, हरियाणा का निवासी था सैनिक
पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात एक जवान की दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई। मृतक जवान हरियाणा का रहने वाला अमरजीत था, जो सात जाट बटालियन में तैनात था। गोली की आवाज सुनकर अन्य जवान मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, पुंछ। जिले में नियंत्रण रेखा कृष्णा घाटी सेक्टर में तैनात एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी सर्विस राइफल से दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई। जवान ड्यूटी पर तैनात था। मृतक की पहचान अमरजीत निवासी गुजरावाला, हरियाणा के रूप में हुई है। वह सात जाट बटालियन में तैनात था।
जानकारी के अनुसार सेना की 10 ब्रिगेड के अंतर्गत जाट बटालियन का जवान अमरजीत ड्यूटी पर था। गोली चलने की आवाज सुनते ही अन्य जवान मौके पर पहुंचे और उसे खून से लथपथ हालत में 425 फील्ड सैन्य अस्पताल पुंछ पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
गोली लगने से जवान की मौत की सूचना मिलते ही सैन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोमवार शाम को शव पोस्टमार्टम के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ भेजा। पुलिस की निगरानी में डाक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया।
