पुंछ में दुर्घटनावश गोली चलने से सेना के जवान की मौत, हरियाणा का निवासी था सैनिक

संवाद सहयोगी, पुंछ। जिले में नियंत्रण रेखा कृष्णा घाटी सेक्टर में तैनात एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी सर्विस राइफल से दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई। जवान ड्यूटी पर तैनात था। मृतक की पहचान अमरजीत निवासी गुजरावाला, हरियाणा के रूप में हुई है। वह सात जाट बटालियन में तैनात था।

जानकारी के अनुसार सेना की 10 ब्रिगेड के अंतर्गत जाट बटालियन का जवान अमरजीत ड्यूटी पर था। गोली चलने की आवाज सुनते ही अन्य जवान मौके पर पहुंचे और उसे खून से लथपथ हालत में 425 फील्ड सैन्य अस्पताल पुंछ पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।