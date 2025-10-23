जम्मू-पुंछ हाईवे पर भीषण कार टक्कर में चार घायल, एंबुलेंस की देरी पर भड़का जनता का गुस्सा

संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। जम्मू–पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को सुंदरबनी के रहसल्योट क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। जानकारी अनुसार तहसील चोकीचोरा, जिला जम्मू के राह सलयोट क्षेत्र में जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर एक स्विफ्ट डिजायर कार Jk12D 4196 ओर i20 कार Jk11D7505 में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

जिसमें नासिर अहमद, पुत्र गुलाम अहमद, 42 वर्ष, निवासी सुरनकोट, जिला पुंछ , मोहम्मद श्रीफ, 7 वर्षीय . वरुण कुमार पुत्र संजय कुमार, निवासी बेंगलुरु, 26 वर्षीय (सैन्य कर्मी) ओर दिवाकर यादव, पुत्र घया प्रसाद यादव, निवासी मध्य प्रदेश, 24 वर्ष (सैन्य कर्मी) गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा उपजिला सुंदरबनी अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों द्वारा उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया हादसे के बाद घायलों को आधे घंटे तक सड़क किनारे पड़े रहना पड़ा क्योंकि 108 एंबुलेंस सेवा ने बार-बार कॉल करने के बावजूद मौके पर पहुंचने में देरी की। इसी दौरान पत्रकार रवि शर्मा जो उसी समय रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने तुरंत सुंदरबनी में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम अपने निजी वाहन से मौके पर पहुंची और तीन घायलों को सुंदरबनी पहुंचाकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा।

वहीं, एक स्थानीय व्यक्ति ने मानवीयता दिखाते हुए अपनी निजी कार रोककर दो गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को उप-जिला अस्पताल सुंदरबनी पहुंचाया, जिससे उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी। स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस सेवा की लापरवाही पर तीव्र रोष व्यक्त करते हुए इसे गंभीर चूक बताया, जो घायलों की जान के लिए खतरा साबित हो सकती थी।