Poonch Accident: पुंछ में हुआ भीषण हादसा, नाले में गिरा अनियंत्रित वाहन; 11 लोग गंभीर रूप से घायल

जम्मू-कश्मीर, एएनआई। केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ जिले में सोमवार को भीषण हादसा हो गया। यहां मेंढर में एक वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। उसमें सवार कम से कम 11 लोग घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, सभी घायलों को मेंढर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

बीएमओ मेंढर डॉ. अशफाक अहमद ने बताया, "कुल 11 यात्री घायल हुए हैं और उनमें से कुछ को प्राथमिक इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है।"

J&K | At least 11 passengers sustained injuries after the vehicle they were on board plunged into a rivulet in Mendhar in Poonch district. All the injured were immediately rushed to the Government DH Mendhar hospital.

