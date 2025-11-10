आतंकियों से संबंध के आरोप में दो एसपीओ बर्खास्त, कठुआ में तैनात थे दोनों
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में कठुआ में तैनात दो विशेष पुलिस अधिकारियों, अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को बर्खास्त कर दिया है। दोनों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ की है और यह सुरक्षा एजेंसियों की 'शून्य सहनशीलता नीति' का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, कठुआ। आतंकियों से पूर्व में संबंध रखने के आरोप में जम्मू संभाग के कठुआ में तैनात विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों पर आतंकियों की सहायता करने का आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
अब्दुल लतीफ ने डोडा जेल में सजा भी काटी थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। इसी संदर्भ में दो एसपीओ को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किए गए एसपीओ में अब्दुल लतीफ आतंकियों के संपर्क में था और उनकी सहायता करता था, जिसके कारण उसके खिलाफ पहले भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उसे सजा भी सुनाई गई थी। दूसरे बर्खास्त एसपीओ मोहम्मद अब्बास, के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कड़ी कार्रवाई दर्शाती है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस में आतंकवाद से सहानुभूति रखने वालों या राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह कदम आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति के प्रति सुरक्षा एजेंसियों की सख्त 'शून्य सहनशीलता नीति' का हिस्सा है।
