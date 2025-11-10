आतंकियों से संबंध के आरोप में दो एसपीओ बर्खास्त, कठुआ में तैनात थे दोनों

जागरण संवाददाता, कठुआ। आतंकियों से पूर्व में संबंध रखने के आरोप में जम्मू संभाग के कठुआ में तैनात विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों पर आतंकियों की सहायता करने का आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब्दुल लतीफ ने डोडा जेल में सजा भी काटी थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। इसी संदर्भ में दो एसपीओ को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किए गए एसपीओ में अब्दुल लतीफ आतंकियों के संपर्क में था और उनकी सहायता करता था, जिसके कारण उसके खिलाफ पहले भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।