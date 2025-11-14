कठुआ में जंगल में लकड़ियां लेने गई दादी व पोती की मौत, पुलिस शवों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, बिलावर। पहाड़ी तहसील बिलावार के मल्हार थाना के लोहाई क्षेत्र से सटे जंगल में गुरुवार दोपहर में लकड़ियां लेने जंगलों में गई दादी व पोती पर एक पेड़ गिर गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पेड़ को कुछ स्थानीय लोग काट रहे थे और जब पेड़ गिरा तो उसकी चपेट में दादी-पोती आ गई।

सूचना मिलने के बाद मल्हार से पुलिस की टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई और जंगल से दोनों के शवों को बिलावर उपजिला अस्पताल पहुंचाया। यहां पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद शवों को स्वजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतका लियो देवी पत्नी निदान चंद और उनकी 10 वर्षीय पोती सुनीता देवी पुत्री रमेश कुमार निवासी वार्ड- छह बंजलि थल लोहाई की रहने वाली थी।