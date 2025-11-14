कठुआ में जंगल में लकड़ियां लेने गई दादी व पोती की मौत, पुलिस शवों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच
जम्मू कश्मीर के बिलावर में एक दुखद घटना में, लकड़ियां लेने जंगल गई दादी और पोती की पेड़ गिरने से मौत हो गई। कुछ स्थानीय लोग पेड़ काट रहे थे और पेड़ गिरने से ये हादसा हुआ। मृतकों की पहचान लियो देवी और सुनीता देवी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है।
संवाद सहयोगी, बिलावर। पहाड़ी तहसील बिलावार के मल्हार थाना के लोहाई क्षेत्र से सटे जंगल में गुरुवार दोपहर में लकड़ियां लेने जंगलों में गई दादी व पोती पर एक पेड़ गिर गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पेड़ को कुछ स्थानीय लोग काट रहे थे और जब पेड़ गिरा तो उसकी चपेट में दादी-पोती आ गई।
सूचना मिलने के बाद मल्हार से पुलिस की टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई और जंगल से दोनों के शवों को बिलावर उपजिला अस्पताल पहुंचाया। यहां पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद शवों को स्वजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतका लियो देवी पत्नी निदान चंद और उनकी 10 वर्षीय पोती सुनीता देवी पुत्री रमेश कुमार निवासी वार्ड- छह बंजलि थल लोहाई की रहने वाली थी।
जानकारी के अनुसार दादी-पोती जंगल में जिस जगह पर लकड़ियां चुन रही थी। वहीं पर कुछ लोग एक पेड़ को काट रहे थे। जब पेड़ गिरा तो दोनों उसकी चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। दादी -पोती की मौत की खबर मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया है। वहीं परिवार के सदस्यों को रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन उस मनहूस घड़ी को कोस रहे जब दादी-पोती लकड़ियां चुनने के लिए जंगल गई थी। उन्हें क्या पता था कि जंगल से वह वापस नहीं लौटेंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।