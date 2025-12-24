जम्मू-कश्मीर में नए साल पर हमले की आशंका, सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में आतंकी; तीन जिलों में हाई अलर्ट

अजय मीनिया, कठुआ। सीमा पार से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। क्रिसमस और नए साल पर आतंकी कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में खलल डाल सकते हैं। इसे देखते हुए तीनों जिलों में हाई अलर्ट किया गया है।

खासकर सांबा और कठुआ जिले के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई है। इन जिलों के बॉर्डर इलाकों से आतंकी पहले भी घुसपैठ करते रहे हैं। सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की भी मदद ली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों ने बीएसएफ, सेना और पुलिस को इसे लेकर सचेत किया है।

इसमें बताया गया कि वे 25 दिसंबर तक खास सावधानी बरतें। इन दिनों में आतंकियों को घुसपैठ करने का आइएसआइ ने लक्ष्य दिया है। आतंकी घुसपैठ के बाद कठुआ, सांबा और उधमपुर में हमले कर सकते हैं या फिर किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान को निशाना बना सकते हैं।

संदिग्ध इलाकों में जांच जारी बीएसएफ ने मंगलवार को पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बमियाल और पठानकोट के अंतर्गत आने वाले गांव सिंबल कोलियां के गहराई वाले क्षेत्रों और कठुआ के उज्ज नदी के किनारे पिंडी परोलियां गांव तक में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। कई संदिग्ध इलाकों को खंगाला गया और संदिग्धों से पूछताछ की गई।

कई संदिग्धों के घरों की तलाशी भी ली गई। स्थानीय लोगों को आगाह किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधि के बारे तत्काल जानकारी साझा करें, ताकि वक्त रहते कार्रवाई की जा सके। सूत्रों का कहना है कि हीरानगर क्षेत्र में सोमवार को एक स्थानीय युवक ने दो संदिग्धों को देखा था, जिनके पास हथियार और वर्दी समेत अन्य सामान होने की जानकारी दी गई थी।