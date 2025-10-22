जिला कठुआ में धीमी गति से हो रहा जल जीवन मिशन योजना पर काम; ग्रामीणों की उम्मीदें धूमिल, भविष्य अनिश्चित

घरों में शौचालय बनने से अब गांवों में पानी की जरूरत बढ़ गई है। पुराने कुएं पहले ही बरवाद हो चुके हैं पिछले कई सालों से पानी की सप्लाई बंद पडी हुई है।जल जीवन मीशन के तहत लोगों को साफ पानी मिलने की उम्मीद बंधी थी। करोड़ों रुपए भी खर्च हो रहे हैं। लेकिन काम बड़ा धीमा चल रहा है। पाइप लाइन लगानें के लिए खोदी गई नालियां भी पूरी तरह बंद नहीं की गई। सांप कीड़े पाइपों में घुसे हुए हैं । विभाग को काम जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। - देव राज पूर्व सरपंच लोंडी

बाना चक नाले में लगाए गए डगवेल से शेरपुर बाना चक के कुछ घरों में पानी पंहुच जाता था। मोटर पंप की खराबी की वजह से पांच दिन से सप्लाई बंद पड़ी हुई है और नए ट्यूबवेल से भी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को अब नए ट्यूबवेल से सप्लाई शुरू कर पानी की समस्या का समाधान करवाना चाहिए। सोमदत्त निवासी शेरपुर

जल जीवन मीशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पानी की लंबित समस्या का समाधान होने की पूरी उम्मीद थी और शुरू में काम तेजी से चला था।अब पिछले कुछ महीनों से काम बंद पड़ा हुआ है। सीमा से सटे गांवों में पानी की आपूर्ति होना जरूरी है। कुछ लोगों के घरों में छैलो हैंड पंप भी नहीं है। विभाग को काम जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। -नार सिंह निवासी लोंडी