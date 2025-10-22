जिला कठुआ में धीमी गति से हो रहा जल जीवन मिशन योजना पर काम; ग्रामीणों की उम्मीदें धूमिल, भविष्य अनिश्चित
जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेरपुर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का कार्य धीमी गति से चल रहा है। कार्य में सुस्ती के कारण निवासियों को पेयजल सुविधा मिलने में देरी हो रही है। लोग आपूर्ति शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, पर धीमी गति से उनकी उम्मीदें कम हो रही हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, हीरानगर। वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे जिला कठुआ के हीरानगर विधानसभा क्षेत्र की लोंडी पंचायत के लोगों को उम्मीद थी कि जल जीवन मीशन उनकी वर्षों पुरानी पानी की कमी को पूरा करेगा। उन्हें घर में ही नल से स्वच्छ जल मिलेगा।
धीमी गति से योजना पर हो रहे काम को देख लोगों को नहीं लगता कि जल शक्ति विभाग अगले साल गर्मियों में भी उनकी प्यास बुझा पाएगा। लोंडी पंचायत के अंतर्गत पड़ते पंजगराई ब्राह्मणा, लोंडी, शेरपुर बाला, शेरपुर, गरोड, बाना चक आदि गांवों की जन संख्या लगभग 5 हजार के करीब है। शेरपुर पुर बाना चक में तो नाले में बने डगवेल से कभी कभार पानी की सप्लाई हो जाती थी। लेकिन अन्य गांवों में कई सालों से पानी नहीं आता।
एक साल से योजना पर चल रहा काम
पंजगराई निवासी मुलख राज, विजय कुमार, सतपाल, सुखदेव,जिंदर पाल का कहना है कि जल जीवन मीशन के तहत प्रत्येक घर पानी पहुंचाने के लिए जल शक्ति विभाग ने एक साल से काम शुरू कर रखा है। शेरपुर में ट्यूबवेल, ओवर हैड टैंक भी बन कर तैयार हो गया है और मशीनरी भी आ चुकी है। लेकिन गांवों में पाइप लाइन बिछाने का काम अभी भी लटका हुआ है।
जगह-जगह लगे हैं पाइपों के ढेर
गांवों में कुछ गलियों में पाइप लाइन पड़ी है पर नालियां खुली हुई है। जगह जगह पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। घरों में अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए। पिछले कुछ महीनों से पाइप लाइन बिछाने का काम अधर में लटका हुआ। पीने के पानी का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है। घरों में लगे छैलों हैंड पंपों का पानी खारा हो चुका है। जो पीने लायक नहीं है।
समय पर काम पूरा करने के दें निर्देश
ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार जल जीवन मीशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को ठेकेदारों से पाइप लाइन लगानें का काम जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द गांवों में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो वह संबंधित विभाग के कार्यालय पर धरना लगा कर बैठ जाएंगे।
क्या कहते हैं अन्य लोग
घरों में शौचालय बनने से अब गांवों में पानी की जरूरत बढ़ गई है। पुराने कुएं पहले ही बरवाद हो चुके हैं पिछले कई सालों से पानी की सप्लाई बंद पडी हुई है।जल जीवन मीशन के तहत लोगों को साफ पानी मिलने की उम्मीद बंधी थी। करोड़ों रुपए भी खर्च हो रहे हैं। लेकिन काम बड़ा धीमा चल रहा है। पाइप लाइन लगानें के लिए खोदी गई नालियां भी पूरी तरह बंद नहीं की गई। सांप कीड़े पाइपों में घुसे हुए हैं । विभाग को काम जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। - देव राज पूर्व सरपंच लोंडी
बाना चक नाले में लगाए गए डगवेल से शेरपुर बाना चक के कुछ घरों में पानी पंहुच जाता था। मोटर पंप की खराबी की वजह से पांच दिन से सप्लाई बंद पड़ी हुई है और नए ट्यूबवेल से भी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को अब नए ट्यूबवेल से सप्लाई शुरू कर पानी की समस्या का समाधान करवाना चाहिए। सोमदत्त निवासी शेरपुर
जल जीवन मीशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पानी की लंबित समस्या का समाधान होने की पूरी उम्मीद थी और शुरू में काम तेजी से चला था।अब पिछले कुछ महीनों से काम बंद पड़ा हुआ है। सीमा से सटे गांवों में पानी की आपूर्ति होना जरूरी है। कुछ लोगों के घरों में छैलो हैंड पंप भी नहीं है। विभाग को काम जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। -नार सिंह निवासी लोंडी
क्या कहते हैं अधिकारी
शेरपुर में जल जीवन मीशन के तहत नया ट्यूबवेल लग चुका है। ओवरहेड टैंक भी तैयार हो गया है। पंचायत में 960के करीब कनेक्शन देने हैं। पेमेंट नहीं मिलने की वजह से ठेकेदार ने पाइप लाइन लगानें का काम रोक रखा है। अन्य ट्यूबवेलों पर भी काम बंद है, फिर भी जैसे तैसे काम चला रहे हैं। गर्मीयों तक पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। - धर्मपाल पाल शर्मा, जेई जल शक्ति विभाग हीरानगर
