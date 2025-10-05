Kathua News: बारिश और तेज हवाएं चलने से बासमती की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा

संवाद सहयोगी, हीरानगर। बारिश और तेज हवाएं चलने से मढीन गांव में भी बासमती की फसल ढह जाने से भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल का उचित मुआवजा देने की मांग की है।

उक्त गांव के निवासी नैका नेता धर्मपाल कुंडल, देस राज, पूर्ण चंद,जनक राज, कुलदीप राज का कहना है कि मढीन में लगभग तीन सौ एकड़ भूमि पर बासमती की फसल लगी हुई थी। पिछले तीन चार दिनों में बारिश के साथ चली तेज आंधी से बासमती फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।